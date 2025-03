Futbolista LLORA en entrevista por recibir insultos racistas en Copa Libertadores

Este jueves 7 de marzo, en la Copa Libertadores sub-20 sucedió un acto de racismo en contra de uno de los jugadores del Palmeiras que enfrentaba al Cerro Porteño de Paraguay. Este encuentro se celebró en razón de la Jornada 2 donde el club brasileño logró imponerse con un abultado marcador de 3-0.

El jugador de Palmeiras que recibió insultos racistas

El joven futbolista Luighi, de tan solo 18 años, ha comenzado a destacar en el equipo mayor, donde en apenas 11 partidos ha logrado marcar 2 goles. Sin embargo, más allá de su desempeño en el campo, el jugador fue protagonista de un momento tenso al término de su último partido, cuando un reportero evitó tocar el tema del racismo que sufrió durante el encuentro y, en su lugar, hizo una pregunta relacionada con el juego.

Visiblemente molesto por la omisión, Luighi no dudó en expresar su indignación ante los medios y respondió con contundencia mientras lloraba sin consuelo:

“No, no… ¿Y en serio? ¿No preguntarás sobre el acto de racismo que me hicieron? ¿Es serio? ¿Hasta cuándo vamos a superar esto? ¡Lo que me hicieron fue un crimen! ¿No preguntarás eso? ¿Vas a preguntar sobre el juego? ¿Qué hará la Conmebol ante esto? CBF, no lo sé... No ibas a preguntar sobre eso, ¿verdad? Fue un delito lo que me hicieron. ¡Estamos entrenando, estamos aprendiendo aquí!”

El reclamo de Luighi ha generado gran debate en redes sociales y dentro del mundo del fútbol, donde cada vez se exige con mayor fuerza que los organismos correspondientes actúen con firmeza ante este tipo de situaciones.

Luighi es jugador de Palmeiras. Tiene apenas 18 años. Sufrió insultos racistas de hinchas de Cerro Porteño en la Libertadores sub-20. Lo denunció a cámara y rompió en llanto. pic.twitter.com/GmmJw8ebgZ — VSports Team (@VSportsTM) March 7, 2025

Vinicius Junior se pronunció al respecto

La estrella del Real Madrid , Vinicius Junior , quien en múltiples ocasiones ha sido víctima de actos racistas dentro del fútbol, no dudó en mostrar su apoyo a su compatriota Luighi. A través de sus redes sociales, el delantero brasileño envió un contundente mensaje respaldando al joven jugador y exigiendo acciones concretas por parte de los organismos responsables

“Felicitaciones por el posicionamiento, hermano. Es triste, pero mantente fuerte. Vayamos juntos en esta lucha. ¿Hasta cuándo, @conmebol? Nunca haces nada. ¡¡¡¡¡NUNCA!!!!!”

Vini Jr demonstra apoio a Luighi, do Palmeiras, e cobra Conmebol nas redes sociais após caso de racismo:



"Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. NUNCA!" pic.twitter.com/4YJkLiUgEQ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 7, 2025

