Luis Amarilla se toma con liviandad ser el goleador de la Liga BBVA MX

Pumas visita al Mazatlán FC en el famoso “Viernes Botanero” en la pantalla de Azteca Deportes, con un cuadro cañonero que cuenta con uno de los tres líderes de goleo del Clausura 2024, Luis Amarilla que lleva 7 anotaciones este certamen, siendo el único en llegar a ese número sin necesitar cobros de penaltis.

“También no es fácil para tirar penales lastimosamente a nosotros nos cobraron muchos en contra y a favor pareciera que no habrá, pero ya si no tenemos muchas posibilidades de marcarle de penal, obviamente un orgullo estar ahí en la línea de gol de goleadores porque sabemos que hay mucha calidad, jugadores, pero bueno marcar desde donde toque penal o no y sumar es importante”, menciono Amarilla en entrevista para Azteca Deportes.

El goleador paraguayo valoró su perseverancia

Luis Amarilla mencionó que nunca perdió la ilusión de hacer las cosas bien con el conjunto cañonero y la fe lo mantuvo compitiendo.

“Mucha fe porque sabemos que en un momento difícil uno tiene que perseverar y bueno, yo usé todas esas herramientas como para estar enfocado con muchas ganas y hoy si está dando y bueno, más que nada seguir apostando a eso y contento por lo que uno logra en lo personal”, puntualizó el delantero sudamericano.

Amarilla sabe que Mazatlán debe hacerse fuerte en casa

Además, el atacante paraguayo habló sobre la racha positiva que tiene en casa el Mazatlán, buscando su tercera victoria seguida en casa y anotar en un cuarto partido de forma consecutiva.

“Bueno, para resumir muy feliz, contento yo también, o sea hay una familia detrás de cada cosa, ¿verdad? Entonces también están contentos, Yo también, estamos bien en la ciudad muy, muy, muy satisfecho de lo que se viene haciendo obviamente, pero incompleto porque sabemos que que hay muchas chances en mente desde llegar los playoff”, destacó el delantero guaraní.

Mazatlán llega a este partido en el Estadio El Encanto en la posición 14 con 12 unidades y posibilidades matemáticas de buscar entrar al Play-Inn, mientras que los Pumas lo tienen más sencillo desde el sitio 11 con 17 puntos en lo que va del Clausura 2024.

