OFICIAL: América anuncia ruptura de tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón y se pierde la Copa Mundial de la FIFA

Tras horas de especulación sobre la lesión de Luis Ángel Malagón, portero del América, el equipo azulcrema ha anunciado que el portero sufre de una RUPTURA TOTAL DE TENDÓN DE AQUILES, por lo que el guardameta será operado. Con ese diagnóstico también es OFICIAL que no podrá jugar la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana, competencia que arranca en exactamente tres meses.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

¿Cómo sucedió la lesón de Luis Ángel Malagón?

La lesión muy desafotunada del portero del América, sucedió de una manera muy extraña, cuando al apoyar su pie izquierdo para controlar o pasar el balón, presuntamente el tendón de tronó, pues el arquero se tiró al césped y se llevó la mano a la zona del tobillo, lo que clinicamente es un signo de ruptura del tendón de Aquiles; al no poder apoyarse y necesitar de las asistencias médicas y el dolor que acusaba, es que se comenzó a especular sobre la ruptura total, que así también lo adelantó André Jardine en rueda de prensa.

Una lesión de ese tipo y como ocurrió por la evidencia de las transmisiones, parece que solamente ocurren cuando exite una sobrecarga, cansancio o físicamente la región está desgastada o débil; de todo ello Malagón parece que no acarreaba con esos síntomas, lo que lo vuelve aún más desafortunado.

Malagón rompe el silencio: agradece apoyo e indica que sus sueños parecen esfumarse, en relación al Mundial 2026

Durante la madrugada, fue que Malagón se pronunció en sus redes sociales y explicó que agradecía los mensajes y el acompañamiento cuando parecía existir ese problema grave de lesión. El portero azulcrema también dijo buscar las respuestas a esto que se le presenta pues sabe que significa decirle adiós "a sus sueños".