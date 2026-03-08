Luis Arráez hace historia en el Clásico Mundial tras juego de dos jonrones y 12 bases alcanzadas con Venezuela

El pasado sábado, Venezuela aplastó 11-3 a Israel en el loanDepot Park de Miami durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Luis Arráez como principal protagonista, en una noche que guardará para siempre en sus registros personales.

El infielder de los Gigantes de San Francisco bateó de 5-4 con dos jonrones, dos dobles, cinco carreras producidas y cuatro anotadas.

En la primera entrada, “la Regadera” abrió con un doble impulsor que añadió la primera anotación al box score en las piernas de Ronald Acuña Jr.. Luego, Salvador Pérez y Eugenio Suárez respondieron con sencillo y jonrón de dos carreras respectivamente para el 4-0 tempranero que puso cuesta arriba las acciones para Israel.

Luis Arráez con otra excelsa presentación en Clásico Mundial

En la quinta entrada, Luis Arráez sacudió un jonrón solitario que extendió la ventaja a 5-1. El batazo voló 372 pies hasta depositarse en el jardín derecho, totalmente de línea. Una entrada más tarde, en la sexta, descargó otro bambinazo pero esta vez de tres carreras que puso el 10-2 en la pizarra.

De esa manera, el venezolano se convirtió en el primer jugador latino con dos juegos multijonrones en el Clásico Mundial de Béisbol. Además, también en el primero con 12 bases alcanzadas en un único compromiso de la cita internacional más importante del deporte del bate y la pelota.

Apenas en dos compromisos de la actual edición, Luis Arráez acumula siete fletadas, posicionándose como el favorito temprano al MVP del Grupo D.

Los fanáticos latinos en Miami celebraron sin cesar el show de Arráez, a tal punto que corearon su nombre tras el segundo vuelacercas para que saliera del dugout a saludar.

Se trató de una presentación que recordó aquella de cuartos de final ante Estados Unidos en la edición 2023, cuando también sacudió par de batazos de vuelta completa y puso a vibrar el loanDepot Park.

Victoria histórica de Venezuela

Enmanuel De Jesús fue el otro héroe para la victoria Venezuela, pero este desde la lomita. El abridor lanzó cinco entradas, permitió solo dos hits y una carrera limpia. Además, ponchó a ocho bateadores, estableciendo récord para un venezolano en Clásicos Mundiales.

De Jesús navegó 4.2 entradas perfectas, silenciando el lineup israelí, sin embargo, un triple en el quinto capítulo acabó con el sueño del “juego perfecto” combinado. De igual manera, el relevo comandado por Ricardo Sánchez mantuvo a raya a los bates rivales.

La ofensiva conectó 14 imparables sin cometer errores defensivos, dando signos de estar lista para seguir siendo contundente en los siguientes compromisos para continuar respaldando a unos lanzadores que han hecho un gran trabajo hasta ahora.