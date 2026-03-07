Clásico Mundial de Béisbol: Dónde ver los juegos de México, Venezuela y República Dominicana en Estados Unidos

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya se juega con todo en Estados Unidos, Tokio y San Juan, sin embargo, muchos son los aficionados latinos que se preguntan dónde ver cada compromiso de México, República Dominicana y Venezuela sin perder ni un solo detalle.

Esta edición reúne a 20 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cinco equipos, con fase de grupos, cuartos de final, semifinales y una gran final en el loanDepot Park de Miami el 17 de marzo, todo bajo la señal de FOX Sports y sus plataformas. Si sigues el béisbol desde tu casa, el trabajo o el celular, hay opciones en TV abierta, cable y streaming, con transmisiones en inglés y en español para todo el territorio estadounidense.

En 2026, el torneo reparte sus sedes entre el Tokio Dome en Japón, el Hiram Bithorn en San Juan, el Daikin Park de Houston y el loanDepot Park de Miami. La fase de grupos ya comenzó el 05 y finaliza el 11 de marzo, los cuartos de final el 13 y 14, las semifinales el 15 y 16 y la final el 17, todo concentrado en menos de dos semanas.

Para México, República Dominicana y Venezuela, el calendario está cargado de duelos directos entre sí y ante potencias históricamente exitosas, por lo que la misma primera ronda representará un reto para todas ellas.

Clásico Mundial: grupos, sedes y juegos clave en Estados Unidos

México integra el Grupo B que se disputa en el Daikin Park de Houston, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Allí, los dirigidos por Benjamín Gil se miden a Brasil, Gran Bretaña, Italia y al anfitrión estadounidense.

En el Grupo D, con sede en el loanDepot Park de Miami, aparecen dos pesos pesados latinoamericanos como República Dominicana y Venezuela, acompañados por Países Bajos, Israel y Nicaragua. El duelo más esperado, por supuesto, es el de República Dominicana vs Venezuela del 11 de marzo en la noche. Miami, además, albergará los cuartos de final, las semifinales y la gran final, de modo que las aficiones caribeñas podrían acompañar a sus selecciones en el mismo parque hasta el cierre del Clásico Mundial.

Hasta ahora, las acciones ya han dejado resultados importantes para las selecciones mencionadas con victorias clave, por ejemplo, de Venezuela y República Dominicana ante Países Bajos y Nicaragua respectivamente.

Dónde ver en Estados Unidos a México, República Dominicana y Venezuela

Para esta edición del Clásico Mundial, toda la cobertura en Estados Unidos corre por cuenta de la familia FOX Sports, la cual tiene los derechos en inglés y en español para los 47 juegos del torneo . FOX, FS1 y FS2 se reparten la mayoría de los encuentros en TV tradicional, mientras que FOX Deportes ofrece la gran parte de las transmisiones en español, incluyendo los juegos más atractivos de México, República Dominicana y Venezuela, además de la fase final.

En streaming, las opciones se multiplican para el público hispano que vive en Estados Unidos y prefiere ver el Clásico Mundial desde el celular, la tablet o una smart TV. Todos los partidos se pueden seguir en la app de FOX Sports y en FOX One, con transmisiones en vivo, mientras que Tubi ofrece varios juegos de forma gratuita con anuncios, incluyendo choques de México y duelos de la fase de grupos de República Dominicana y Venezuela. Servicios como FuboTV, que incluye FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes en muchos de sus paquetes.

La final del 17 de marzo en loanDepot Park está asignada a FOX en señal nacional, con cobertura simultánea en FOX Deportes y streaming en la app de FOX Sports, Tubi y FOX One.