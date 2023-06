Afición ‘no pesa tanto’ en Estados Unidos: Luis Chávez

Se terminó la espera, la Selección Mexicana jugará este jueves 15 de junio en el Allegiant Stadium ante su similar de Estados Unidos. El equipo que dirige Diego Cocca necesita conseguir un resultado positivo para llegar de la mejor manera posible al compromiso de Copa Oro y obtener su boleto a la final de la Nations League de la Concacaf.

Palabras de Luis Chávez sobre afición de la Selección Mexicana

La plantilla entiende lo que está en riesgo para el actual proyecto de la Selección Mexicana en el proceso mundialista. El equipo de Diego Cocca tendrá, posiblemente, al rival más complicado en la Nations League para pelear por el boleto a la final del próximo domingo 18 de junio, ante esta posibilidad el apoyo de la afición será fundamental para que el equipo logre sus objetivos, esto dijo Luis Chávez sobre jugar ante las Barras y las Estrellas en su territorio.

“Normalmente cuando México viene a Estados Unidos parece que los locales somos nosotros. Tenemos mucho apoyo de gente mexicana acá y siento que eso no pesa tanto, aunque sí obviamente nos gustaría que algún partido pudiera ser en México”, dijo Luis Chávez para los micrófonos de ESPN.

La plantilla de Diego Cocca sabe lo que está en riesgo y entiende que es necesario un buen resultado para calmar las críticas que ha generado el equipo en los últimos compromisos, desde el abucheo monumental en el Estadio Azteca ante Jamaica.

“Tenemos ganas de ganar, nada más, no nos preocupan otras cosas. Obviamente que sea el caso que sea, si llegas a perder un partido se pone en duda hasta los jugadores. Hemos tenido unos malos resultados y por eso la prensa y la gente lo toma de esa manera”, dijo el mediocampista.

Luis Chávez ha sido uno de los protagonistas en las últimas ventanas de transferencias, desde los rumores que lo colocan en el Feyenoord hasta la información de que Chivas ha puesto 6 millones de dólares por su contratación, el futbolista se mantiene enfocado en su trabajo con la Selección Mexicana en sus compromisos actuales.

“A la hora de jugar o de entrenar no me distrae eso. Yo creo que este torneo que pasó no fue tan bueno como el que salimos campeones, hablando de mi club, pero yo creo que hicimos bien las cosas, por ahí tuvimos mala suerte, pero el que haya interés de algún equipo o de poder cambiarme, la verdad no me mueve mucho”, dijo el futbolista de la Selección Mexicana en entrevista.