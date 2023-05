Luis Chávez asegura molestia por no ser vendido a Europa

Luis Chávez saltó a la fama en 2022 tras ser campeón de la primera división con Pachuca y la Copa del Mundo; con sus actuaciones en mediocampo, el jugador de Los Tuzos fue monitoreado por distintos clubes en Europa; sin embargo, no se concretó la venta y, recientemente, el jugador mostró su molestia por permanecer en la Liga MX.

Luis Chávez concedió una entrevista y aseguró que los días posteriores a que no se concretara su fichaje a Europa fueron de duelo para él, ya que sintió molestia; sin embargo, no se estancó e insistió que debía seguir enfocando en su club, Pachuca, para buscar una la oportunidad de emigrar al ‘viejo continente’ en un futuro.

Las palabras de Luis Chávez sobre su traspaso fallido a Europa

“No estuve tranquilo al principio. La verdad sí me molesté, pero me duró uno o dos días y después lo entendí. Al final Dios ya te tiene algo preparado y lo entendí, me relajé y me puse a trabajar aquí en Pachuca que es lo que me va a ayudar a estar en donde quiero”, fueron las palabras de Luis Chávez en un entrevista para ESPN.

¿A qué equipo europeo hubiera llegado Luis Chávez?

De acuerdo a múltiples reportes, Feyenoord o Fenerbahçe habrían hecho una oferta por Luis Chávez tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde Luis Chávez le dio esperanza a la Selección Mexicana de calificar a los octavos de final con un gol de tiro libre en el último partido de la fase de grupos contra Arabia Saudita.

¿Cuál es el valor de Luis Chávez?

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, Luis Chávez tiene un valor de 8 millones de euros, cifra aproximada que deberá pagar cualquier club interesado en el futbolista de Pachuca, ya que tiene contrato con Los Tuzos hasta el final de la campaña 2025.