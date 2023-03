Luis Chávez asegura que ‘el Estadio Azteca pesa’, cuando apoya a la Selección Mexicana

Diego Cocca se presenta en el Estadio Azteca, ante el público azteca, dentro de la Nations League; la Selección Mexicana se mide ante Jamaica en el segundo duelo de la fecha FIFA. El triunfo ante Surinam le dio mayor confianza al estratega argentino para preparar el encuentro en el Coloso de Santa Ursula.

Luis Chavez habló ante los medios de comunicación previo al cruce ante Jamaica y el elemento que milita en Pachuca aseguró que el Estadio Azteca pesará por el aliento de la afición con la Selección Mexicana.

Palabras de Luis Chávez con la Selección Mexicana

En conferencia de prensa, Luis Chávez fue preguntado por el impacto que puede tener el Estadio Azteca con la Selección Mexicana, pues en distintas ocasiones se ha reiterado que en la cancha son 11 contra 11 y un escenario como el Coloso de Santa Ursula no pesa.

“En lo personal me ha tocado ver eso partidos por televisión, no me ha tocado jugar (con la Selección Mexicana), pero me ha tocado jugar en el Azteca y sí se siente la afición y cómo presiona, con la selección creo que puede apoyar más y claro que puede beneficiar”, dijo Luis Chávez.

¿Qué ha buscado Diego Cocca?

“Es un solo equipo y selección, ya el cuerpo técnico tenía planificado los días, lo que se ha priorizando es tener una defensa sólida, no equivocarnos en la parte de atrás a la hora de jugar y en la zona de adelante ser más creativos a la hora de atacar”, destacó el futbolista de la Selección Mexicana.

También recordó el elemento de la Selección Mexicana que el corto proceso que han tenido con el actual estratega no ha contribuido para tener claro qué es lo que necesita el equipo.

“Tratamos de hacer lo mejor como equipo y ellos como cuerpo técnico; no te puedo decir qué buscan para mejorar por el corto tiempo que llevamos, pero buscamos siempre lo mejor”, sentenció Luis Chávez.

Sobre el futuro en Europa

“Estoy concentrado con selección, después con el club, haciendo las cosas me va a llevar a donde quiero estar, que es Europa”, dijo el mediocampista de Pachuca.