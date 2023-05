Luis Chávez no entiende ‘parámetros’ de las convocatorias de Diego Cocca

Luis Chávez es uno de los futbolista más importantes en la Liga MX, y se ha convertido en una de las piezas medulares en los esquemas de la Selección Mexicana; se ganó la confianza del Tata Martino en el mundial de Qatar 2022 y no ha faltado en las listas de Diego Cocca en su inicio al frente del equipo nacional.

Sin embargo, el nuevo proceso del estratega argentino al frente de la Selección Mexicana no ha sido sencillo, por la aceptación de la afición, y el cuestionamiento de ciertos llamados al equipo, donde siguen destacando las ausencias del Pocho Guzmán y de La Chofis López, dos futbolistas de Luis Chávez conoce muy bien en su estancia con los Tuzos.

Luis Chávez sorprendido por las convocatorias de Cocca

El mediocampista de los Tuzos, Luis Chávez estuvo en exclusiva para Fox Sports Radio, donde habló de diversos temas, entre ellos, las convocatorias de Diego Cocca con la Selección Mexicana y las polémicas ausencias que se han generado entorno a Víctor Guzmán (capitán de Chivas) y La Chofis López, dos futbolistas que han rendido muy bien en el presente campeonato y que no han sido considerados por el actual estratega.

“Sí, la verdad que sí (le extraña la ausencia de Víctor Guzmán). Ahora también con el tema de la Chofis que venía haciendo goles y asistencias, sí me extrañó. Pero la verdad no sé qué parámetros tomen para llamarnos a la Selección. Pero yo creo que serían dos jugadores que nos podrían ayudar bastante”, destacó Luis Chávez en entrevista.

Luis Chávez nunca ha ocultado sus intensiones por emigrar al futbol europeo, pese a su edad, mantiene ese sueño y lo ve como algo muy factible; el futbolista de la Selección Mexicana se ha considerado ‘paciente’ para entender que todo puede llegar en el momento adecuado y que su único deseo es abandonar su club por el deseo del viejo continente, cabe recordar que Rayados de Monterrey puso una importante suma sobre la mesa para contratar al elemento de los Tuzos.

“Obviamente yo ya no tengo 20 años, me gustaría poder jugar en otras ligas, pero no me voy a poner especial es escoger una, si me llega la oportunidad la voy a tomar. La relación entre Pachuca y Ajax puede ayudar para vaya o más jugadores mexicanos. Mi sueño es jugar en Europa, con el mundial y con las actuaciones que he tenido me ha acercado, entonces quise esperar hasta que se pueda dar”, sentenció el futbolista mexicano.

En mismo tenor de los futbolistas que no han sido convocados por Diego Cocca para la Selección Mexicana, Chávez habló sobre un posible regreso del Chicharito Hernández, “todo jugador que tenga las ganas de seguir en selección, de aportar su granito de arena siempre va a ser bienvenido. Es un gran jugador lo ha demostrado y lo está demostrando en el Galaxy”, aseguró el mediocampista.