La respuesta de Luis Enrique a Mbappé no se ha hecho esperar

La Jornada 27 de la Ligue 1 cerró con un partidazo que el PSG se llevó sobre el Marsella por marcador de 0-2 en una nueva edición del clásico. Como ya es costumbre, el triunfo estuvo manchado por una polémica donde se vieron involucrados Luis Enrique y Kylian Mbappé, pues el técnico decidió sustituir al estelar delantero cuando todavía restaban unos 30 minutos por disputarse en la cancha del Orange Vélodrome, una de las aduanas más complicadas del balompié galo.

La molestia en el rostro del atacante fue evidente en cuanto se anunció su salida en lugar del portugués Gonçalo Ramos, autor del gol con el que los capitalinos sentenciaron el encuentro en el complementario. No es la primera vez que el artillero de 25 años se muestra inconforme con las decisiones del estratega español, apenas a inicios de marzo subió a las gradas para ver el segundo tiempo junto a su madre después de ser sustituido al medio tiempo en el empate contra el Mónaco.

“Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa”, mencionó el técnico. En recientes declaraciones, Luis Enrique había dejado ver que tenía la esperanza de ver a Mbappé de vuelta en el equipo más allá de la presente temporada.

El delantero ya ha comunicado al club que saldrá en unos meses y es altamente probable que su próximo destino sea el Real Madrid. Previo al duelo amistoso entre Francia y Alemania declaró que planea tener definido su futuro previo al arranque de la Eurocopa, ya que desea estar plenamente concentrado en el objetivo de obtener el título en tierras teutonas.

A pesar de irse sin festejo contra el Marsella, Mbappé comanda con comodidad la tabla de anotadores en la Ligue 1 con 24 dianas, en segundo lugar se encuentra el francés Jonathan David, que ha hecho 14 para el Lille.

¿Cuándo juega el PSG en Champions League?

El PSG jugará los cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona. La ida es en el Parque de los Príncipes el miércoles 10 de abril, la vuelta es en España el martes 16.

