Luis Enrique Santander acepta error en la final Chivas vs Tigres

Una de las finales más polémicas en la historia de la Liga MX se vivió en el Apertura 2017, cuando las Chivas levantaron el título, tras vencer a Tigres con un arbitraje de Luis Enrique Santander que levantó muchos cuestionamientos.

Sin embargo, hubo un error muy puntual en contra de los felinos que de haber sido marcado por el colegiado, el encuentro habría tomado un rumbo muy diferente.

Aquella tarde en el Estadio Akron, Santander no señaló un penal a favor del conjunto regiomontano. Desde ese momento, la carrera del árbitro quedó marcada y se convirtió en el motivo para que la afición de los Tigres lo señalen, pero tal parece que eso podría quedar atrás.

Resumen: Chivas 1-4 Tigres | Jornada 9 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Jugador separado de Chivas asegura que volverá al Rebaño

“Ese día me equivoqué. No hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal”, declaró el árbitro de la Liga MX en entrevista para MVS.

Las consecuencias que tuvo Luis Enrique Santander

Debido a esta equivocación, Luis Enrique Santander tuvo que cumplir una suspensión y un veto de cinco años sin pitar a las Chivas como local, sanción que llegó a su fin hace unas semanas cuando pitó el partido entre Chivas y Monterrey de la Jornada 16 del Apertura 2022, que terminó en victoria rojiblanca.

Cabe recordar que el tema no fue solo deportivo, ya que Santander se convirtió en el enemigo público número uno de Tigres y en cada partido en el que coincidía con los regiomontanos se llevaba una serie de insultos en persona y mediante redes sociales.

Incluso, el árbitro denunció varias amenazas de muerte, por lo que temió por su seguridad.

Te puede interesar: Tigres corta racha de Chivas y los memes no pararon

“En dos días recibo más de mil amenazas de muerte por medio de Twitter, son muy desagradables. La gente no entiende que uno no sale a equivocarse”, declaró anteriormente en entrevista con Azteca Deportes.