En América, nuestro rival somos nosotros mismos: Luis Fuentes

El conjunto de las Águilas del América no se cansa de recibir buenas noticias, tras ganar y golear a los Tuzos del Pachuca, resultado que los coloca como líder al momento del Apertura 2023, el cuadro Azulcrema entrenó de cara a su compromiso del próximo viernes frente al Mazatlán.

Mexsport Salvador Reyes celebra

En conferencia de prensa hablaron Salvador Reyes y Luis Fuentes, este último asegurando que en América consideran que en el actual Apertura 2023, el principal rival a vencer son ellos mismos por el buen momento que tiene al equipo azulcrema como líder del torneo.

“Básicamente creo que las comparaciones no me gustan. Lo que puedo decir es que trabajamos día a día para ser mejores en todos los aspectos y sabemos en qué club estamos. No tenemos margen de error para ganar lo que debemos ganar. De los rivales a vencer creo que me gustaría más enfocarme en lo individual y después en lo colectivo y el trabajo que debemos hacer y nuestro rival somos nosotros mismos, aún tenemos bastante techo, porque tenemos calidad futbolística buena y en medida que se potencien las individualidades seremos más fuertes en todas las líneas”, mencionó Luis Fuentes en conferencia de prensa.

Fuentes aporta desde el lugar que le toca

El experimentado defensa mencionó que considera importante aportar a sus compañeros y al club con su experiencia y lo que le ha tocado vivir a lo largo de su trayectoria.

“Creo que es muy claro. Estoy para aportar mi granito y ser solidario con compañeros y aportar la poca o mucha experiencia que tengo y me ha tocado y con los que he compartido cancha y vestidor y es lo más importante y a l final de cuentas la decisión es de la directiva. Estoy para trabajar día adía y para aportar lo que tenga que aportar y si me requieren daré el 110 por ciento de mi para ponerme a disposición de compañeros y técnico en turo. Aunque esté fuera como me tocó a inicio de torneo y otros técnicos tener la cabeza y pies en la tierra y seguir trabajando y lo poco o mucho que pueda aportar para sus carreras o futuro es lo que me deja satisfecho”.

