Dr. García: “El América está comodísimo en el rol de visitante para el Play-In”

Con motivo del duelo entre las Águilas del América y los Xolos de Tijuana en el Play-In del Apertura 2024, la mesa de debate en Los Protagonistas discutió las posibilidades de que los azulcremas se metan a la Liguilla y busquen el tricampeonato de la Liga BBVA MX bajo las órdenes de André Jardine. Sin contemplaciones, el Doctor García aseguró que a los bicampeones no les molesta encontrarse en este escenario.

“El América es un desastre, es el peor equipo de la historia, qué cosa tan desagradable, está en Play-In y dices gáname, gáname en tu cancha, me tienes que ganar. Porque si no vamos a penales y ahí te encargo el asunto, voy con el portero titular-suplente de la selección nacional y a ver , véncemelo como tal. El América no es que sea super favorito, el América está comodísimo en este rol de visitante, Play-In, me tienes que ganar de local”, dijo el otrora delantero de los azulcremas.

García ve mucha mayor presión del lado de los Xolos por el hecho de que hace tiempo no juegan un partido tan significativo como el de esta noche, de la mano de Juan Carlos Osorio, los de la frontera norte estuvieron a punto de meterse de manera directa a la Liguilla pero los resultados no acompañaron hacia el final de la fase regular. Ahora deberán medirse a un América que comenzó a tomar fuerza en jornadas recientes.

En la misma mesa de debate, Christian Martinoli evitó que Zague ‘abriera el paraguas’ respecto a una posible derrota del conjunto de Coapa, el comentarista le recordó al máximo goleador en la historia de los azulcremas el lema con el que convive cualquier jugador de la institución, sin importar si es de local o de visita, el América es favorito y debe salir a ganar los partidos.

Cabe recordar que el perdedor del compromiso tendrá una oportunidad más de asegurar el pase a la ‘Fiesta Grande’, pues se enfrentará al perdedor entre Chivas y Atlas.

¿A qué hora juegan Xolos y América en el Play-In del Apertura 2024?

Los Xolos de Tijuana reciben este jueves 21 de noviembre la visita del América para disputar un boleto a la Liguilla del Apertura 2024 en el Play-In. La pelota rodará en la frontera en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

