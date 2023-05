El mensaje de Luis García a Santi Giménez tras igualar récord de goles

Santiago Giménez sigue escribiendo su historia en el futbol de Europa. El delantero mexicano ha alcanzado los 20 goles con el Feyenoord en su primera temporada, y con ello, ha igualado la marca de Luis García y Javier Hernández, quienes en sus primeras campañas en el Viejo Continente lograron la misma cantidad de anotaciones con el Atlético de Madrid y Manchester United respectivamente.

Luego de que ‘Santi’ Giménez igualara la cantidad de goles, el Dr. García le ha mandado un mensaje al exjugador de Cruz Azul, quien a sus 22 años de edad, levanta el interés de otros equipos europeos debido a la gran campaña que ha hecho en el conjunto de Rotterdam.

El mensaje de Luis García para Santiago Giménez

"Santi Giménez ha empatado un récord increíble. Tanto de Javier Hernández como el mío en el Atlético de Madrid. A mí lo que pasó en el pasado no me importa en lo más mínimo, pero me da mucho gusto que hayas empatado este récord y está clarísimo que te quedan varios partidos y vas a acabar metiendo más goles. La estás rompiendo, que pedazo de futbolista. Has evolucionado en muy poco tiempo de manera brutal.

“Se gozan tus goles y está clarísimo que en un futuro muy cercano vas a ser dueño de la playera número nueve de centro delantero de la Selección Nacional por muchos años. Felicidades”, fueron las palabras de Luis García para Santiago Giménez, quien hizo su gol 20 en el juego de la Fecha 30 de la Eredivisie en el que el Feyenoord tuvo como rival al Utrecht.

Tras la victoria por marcador de 3-1 en la cancha del Stadion Feijenoord, el equipo de Rotterdam sigue liderando la Liga de los Países Bajos con 73 puntos, colocándose a ocho unidades de distancia del PSV, su más cercano perseguidor, equipo en el que milita otro mexicano, Érick Gutiérrez.

