Luis Olivas pone a Chivas entre los planteles más competitivos

Chivas afina detalles para debutar en el Apertura 2022 de la Liga BBVA MX cuando el sábado reciba a los Bravos de Juárez en el Estadio Akron. Los rojiblancos se reforzaron con la llegada de Alan Mozo y Rubén ‘Oso’ González, sin embargo, los aficionados en redes sociales han mostrado descontento porque esperaban el arribo de más futbolistas al Rebaño Sagrado. A pesar de ello, el defensa Luis Olivas considera que el Rebaño tiene plantel suficiente para presentarse de buena forma en el torneo.

“Lo veo como un equipo muy competitivo, posición por posición tenemos muy buenos elementos, cada uno en la posición que le corresponde si ves los nombres, despuntan dentro del fútbol actual. Tenemos jugadores importantes que nos ayudan muchísimo. Ahorita estamos bien de plantel y ya las decisiones las toma el técnico pero estamos enfocados en iniciar bien el torneo, hacer bien las cosas para darle alegría a la afición” mencionó el zaguero en conferencia de prensa.

Luis Olivas apunta para volver a la titularidad con Chivas, ya que en el torneo pasado, debido a una lesión en el Clásico Nacional y a la llegada de Ricardo Cadena al banquillo perdió el lugar en el once inicial con ‘Chiquete’ Orozco. Ahora para el arranque del certamen, el defensa buscará aprovechar que el entrenador utiliza tres centrales para afianzarse como pieza clave del esquema defensivo.

“Claro que me veo siendo un referente importante dentro de la institución porque ya tengo un poco de recorrido, un año en Primera División, todavía me falta mucho para consolidarme. Dentro de unos años voy a tener un rol más importante dentro del equipo, he adquirido experiencia con compañeros como Hiram Mier que me han enseñado bastante, he aprendido de ellos, he visto la gran trayectoria que han tenido y yo quiero ser como ellos, me veo teniendo una gran responsabilidad dentro del equipo en unos años”, finalizó el defensa de 22 años.