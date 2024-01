¡ATENCIÓN! Luis ‘Pantera’ Nery lanza ‘amenaza’ a Naoya Inoue

Luis ‘Pantera’ Nery y Naoya Inoue habrían acordado enfrentarse en mayo de este 2024 con los títulos indiscutidos del pugilista japonés en disputa; ante la posibilidad de la pelea, el boxeador mexicano manifestó que tendría la capacidad de arrebatarle sus cetros al apodado ‘Monsturo Japonés’.

De acuerdo a los reportes que aseguran la pelea, el combate se llevaría a cabo en Japón, país natal del campeón, aún cuando Luis ‘Pantera’ Nery tiene un veto en territorio nipón, lo que le impediría llevar a cabo la pelea.

Respecto a su veto, Luis ‘Pantera’ Nery confesó que no tendría problema para sostener la pelea en Japón: en una reunión del Consejo Mundial de Boxeo reveló que no sería impedimento para una eventual pelea entre el y Naoya Inoue. El nacido en Tijuana, Baja California busca acabar con el invicto del ‘Monsturo Japonés’, quien, luego de 26 combates, no conoce la derrota.

Luis ‘Pantera’ Nery aseguró que vencerá a Naoya Inoue

En una entrevista, Luis ‘Pantera’ Nery se mostró consciente del reto que significa enfrentar a Naoya Inoue: consideró al campeón indiscutido del peso supergallo como un rival duro; sin embargo, adelantó que está segura que puede salir con la victoria en el próximo mes de mayo, fecha tentativa en la que se llevaría a cabo su pelea.

Luis ‘Pantera’ Nery está invicto en Japón

Luis ‘Pantera’ Nery quien sería el retado de la corona absoluta de peso supergallo, no es ajeno a lo que significa pelear en territorio nipón: el pugilista mexicano de 29 años de edad ha sostenido dos compromisos en Japón; ambos fueron contra Shinsuke Yamanaka y en las dos ocasiones se llevó la victoria el mexicano.

En caso de confirmarse el combate ante Naoya Inoue, sería el tercer compromiso de Luis ‘Pantera’ Nery en Japón; en las próximas semanas podría darse la confirmación del combate, junto con la fecha y el recinto sede.

