¿Abucheos? Luis Quiñones envía fuerte mensaje a la afición de Tigres

A pesar de su exitoso historial, los últimos meses de Luis Quiñones como futbolista de los Tigres fueron turbulentos y se caracterizaron por una áspera relación con la afición felina; sin embargo, él no está seguro de que su regreso al Estadio Universitario signifique un abucheo al unísono.

“No sé si va a haber personas agradecidas, pero yo voy a ir a afrontar un partido defendiendo una camisa que me ha devuelto las ganas de volver a jugar al futbol, de volver a disfrutar este deporte, porque ya no lo estaba disfrutando. Voy con la mentalidad de hacer un buen papel con este club, por esta institución, más allá de cómo me reciban, yo voy a hacer mi trabajo para poder sumar de tres puntos”, dijo en charla con Azteca Deportes.

Luis Quiñones no quiso evaluar su estancia en Tigres

El volante colombiano descartó evaluar su andar de ocho años –con algunos intermedios- en San Nicolás de los Garza y dejó que el público juzgue si su palmarés y desempeño estuvo a la altura de las expectativas generadas.

“Cada quien sacará sus conclusiones de si me van a abuchear o me van a aplaudir, eso es de cada quién, lo que cada quien tenga en su corazón y cada quién sabrá si el paso mío allá si fue triunfante o algo negativo”, analizó.

Independientemente del desgaste en el vínculo con la grada, el jugador cafetero dio a conocer que no le guarda resentimiento a la entidad con la que más tiempo ha pasado como futbolista profesional.

“Sólo (tengo) agradecimiento. Soy uno más de ellos, alguien que siempre los va a llevar en su corazón, porque los años que viví ahí fueron años fantásticos, dejé mucha gente que me quiere, que yo quiero, de todos los rangos: directivos, cuerpo técnico, jugadores, aficionados que en realidad saben lo que hice yo por la institución. Siempre voy a ser una persona agradecida con la institución; donde esté, los voy a apoyar, mientras no los enfrente yo. Va a ser algo lindo volver a ver a mis compañeros, porque dejé algunos hermanos”, sentenció.

