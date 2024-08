¿Salió mal? Luis Romo explica cómo fue su salida de Monterrey

La etapa de transferencias durante el verano dentro de la Liga BBVA MX dejó bastantes movimientos de los cuales hay uno en especial que fue bastante sorpresivo para el público y para el mismo futbolista, estamos hablando del jugador mexicano Luis Romo.

El mediocampista fue convocado por Jaime Lozano para atender la Copa América 2024 con la Selección Azteca, durante ese lapso ya empezaban a surgir varios rumores sobre la salida de Romo del Monterrey y su posible regreso a Cruz Azul, sin embargo no era información oficial.

¿Qué fue lo que Luis Romo comentó?

Este 6 de agosto el jugador brindó una entrevista para un medio regiomontano sobre cómo fue que se enteró sobre su regreso a la Máquina.

Luis Romo declaró que fue su representante quien le dio la noticia del que había sido vendido a la Cruz Azul, lo que le habría generado cierta sorpresa al futbolista.

“Yo llego a Monterrey y tenía una negociación avanzada para renovar, después me marcó mi representante y me dijo que ya estaba vendido al Cruz Azul y le dije ‘a ver quién se va porque yo no me voy, no he hablado con nadie’ y al día siguiente me marca el ‘Tano’ y me dice que no va a contar conmigo y ahí fue el primer momento donde yo dije ‘bueno, es diferente que te digan quédate y compite a no cuento contigo”.

Después de la llamada con Fernando Ortiz, el futbolista le mandó un mensaje en agradecimiento por la atención que tuvo con él.

“La verdad que muy bien del Tano porque fue franco conmigo. Cuando hablo con la directiva me dijeron que ya no estaba en planes”

