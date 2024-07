Para Luis Romo en Cruz Azul ya se siente menos presión que antes

Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con seis incorporaciones oficiales, incluyendo al seleccionado mexicano, Luis Romo, quien fue presentado este día en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi.

El seleccionado mexicano está viviendo su tercera etapa en Cruz Azul luego de su proceso en fuerzas básicas y una segunda ocasión ya como futbolista profesional y lapso en donde consiguió ser parte del plantel que ganó la tan ansiada novena.

Ahora de cara a lo que será el Apertura 2024 y el buscar la décima con el proyecto encabezado con Martín Anselmi en el banquillo e Iván Alonso como directivo, Luis Romo confesó que a diferencia de las otras dos etapas, sentía en esta menos presión y la está disfrutando de una forma diferente.

“La verdad qué la gente me ha recibido muy bien y ahora posiblemente hay menos presión y la vez pasada no tenía tan altas las expectativas conmigo, no es presión, es la responsabilidad, otra vez venir a dar un lo que más pueda y más que presión es responsabilidad de un bonito reto”, mencionó en conferencia de prensa.

Luis Romo se suma a las incorporaciones de Giorgos Giakoumakis, Andrés Montaño, Jorge Sánchez, y los dos canteranos de Pumas, Amaury García y Fernando Samano de cara al Apertura 2024.

¿Quiénes son las 6 incorporaciones de Cruz Azul?

El primer refuerzo de cara a la siguiente temporada fue el griego Giorgos Giakoumakis, atacante proveniente del Atlanta United de la MLS. Posteriormente se anunció al nuevo 10 de la Máquina, el joven mexicano, Andrés Montaño.

Las otras dos incorporaciones son Amaury García y Fernando Samano, jóvenes que llegan de Pumas buscando minutos y una oportunidad con el conjunto dirigido por Martín Anselmi.

Por último hasta el momento, Jorge Sánchez es el quinto refuerzo y ya se presentó en La Noria bajo las órdenes de Martín Anselmi junto a sus compañeros en selección mexicana, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna.

A esto le sumamos a Luis Romo que ya fue presentado como nuevo jugador de Cruz Azul, y usará el dorsal número 27, mítico en la institución cementera y podrá debutar el próximo fin de semana frente a Rayados de Monterrey.

