La Inteligencia Artificial volvió a sacudir el debate futbolero, y esta vez puso al mexicano Luis Romo por encima del histórico Sergio Ramos como el mejor defensa de la Liga MX, de acuerdo con los datos de Comparisonator, una plataforma que evalúa miles de acciones por partido para generar un índice de rendimiento.

La conclusión sorprendió a todos: Luis Romo lidera la liga con un índice de 233, superando por 20 puntos al campeón del mundo.

La I.A. respalda el presente estelar de Luis Romo

Aunque para muchos este ranking parecería una exageración, los números dicen otra cosa. Luis Romo, ahora como defensa central de Chivas, vive su mejor momento desde que llegó a la Liga MX. La I.A. analiza duelos ganados, pases progresivos, salidas limpias, anticipos y participación ofensiva, y en cada rubro Luis Romo muestra un salto notable respecto a sus últimas campañas.

En temporadas recientes, Romo había sido un mediocampista confiable en Cruz Azul, Monterrey y posteriormente en Chivas. Pero bajo el sistema defensivo de Gabriel Milito, el sinaloense encontró su mejor versión. Hoy es líder en duelos defensivos, uno de los mejores en construcción de juego desde el fondo y un zaguero confiable en partidos de alta exigencia.

Mientras tanto, Sergio Ramos, figura del Monterrey, también vive un torneo sólido. Pero aun con su jerarquía, su índice global no alcanza el que Romo ha acumulado semana tras semana. La I.A. no evalúa historia ni títulos, solo el rendimiento actual. Y ahí, Romo gana con claridad.

Chivas y el impulso que convirtió a Romo en figura

El repunte colectivo de Chivas también explica el crecimiento individual. De pelear los últimos lugares, el Rebaño pasó a instalarse entre los mejores seis del torneo gracias a siete victorias en sus últimos ocho partidos. Luis Romo ha sido clave: liderazgo, orden defensivo y una lectura de juego que se potenció desde la central.

Este nivel no solo alimenta las discusiones entre aficionados; también envía un mensaje claro rumbo al 2026: Romo vuelve a ser candidato firme a selección nacional.

Hoy, los datos dictan sentencia: la I.A. considera a Luis Romo el mejor defensa del futbol mexicano y, por rendimiento, superior incluso a una leyenda viva como Sergio Ramos. No es hype: son números.