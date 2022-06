Luis Romo afirma que Monterrey tiene el mejor plantel del torneo

El mediocampista de Rayados de Monterrey, Luis Romo, se presentó este miércoles ante los medios de comunicación a días del arranque del Apertura 2022, con quienes conversó sobre el grupo de futbolista del equipo regio y el momento que vive él mismo, a solo unos meses de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Grandes jugadores suenan para venir, ilusiona que estén acá. Te ilusiona más, le das prestigio a un plantel que de por sí ya es bueno. Somos el mejor plantel, debemos demostrarlo en la cancha. Que se escuchen grandes nombres quiere decir que se hacen las cosas bien. Veo una oportunidad de mostrarme a mí y a mis compañeros de lo que soy capaz. Queremos que la afición sienta esa conexión de nuevo con nosotros”, expresó Romo en conferencia de prensa.

Asimismo, el exjugador de Cruz Azul se refirió a su rendimiento durante el Clausura 2022. El seleccionado mexicano fue uno de los futbolistas del Monterrey más criticados del semestre pasado, con un nivel por debajo del esperado, a pesar de ser fichado como figura por los regios.

“Voy a dejar las desatenciones fuera de mi cabeza, concentrarme en Monterrey. Estuve un poco fuera el torneo pasado, no permitiré que me pase de nuevo. Voy a enfocarme en Rayados. Así como decir que dejé de hacer algo, sería muy fácil porque lo hubiera corregido”, añadió.

Romo se hace cargo de las presiones de Monterrey

El medallista en Tokio 2020 no se escondió, reconoció que quedó a deber, pero mostró confianza en darle vuelta a la situación durante el Apertura 2022.

“No estuve preparado al 100 por mi entorno antes de llegar, me cobró factura al estar aquí. Equivocaba cosas que antes hacía fácil y me llevaba a frustrarme. No sentirme cómodo por no estar preparado al 100. Erraba cosas que fácil las hacía en otro momento, fue lo que más me costó. Recuperar esa confianza, estoy bien físicamente, me llevará a un buen torneo y el Mundial. Eso me servirá para apuntalar el juego”, señaló Luis Romo.

Finalmente el mediocampista del Monterrey comentó que hicieron una buena pretemporada y que en lo personal viene en ritmo al sumar la competencia que tuvo con la Selección Mexicana .