Luis Romo confiesa lo que lo llevó a decidirse por Cruz Azul

Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con seis incorporaciones oficiales, incluyendo al seleccionado mexicano, Luis Romo, quien fue presentado este día en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi.

Luis Romo se suma a las incorporaciones de Giorgos Giakoumakis, Andrés Montaño, Jorge Sánchez, y los dos canteranos de Pumas, Amaury García y Fernando Samano de cara al Apertura 2024.

Romo ya prepara su debut en Cruz Azul

Tras una negociación de algunas semanas con Rayados de Monterrey, Luis Romo regresó al equipo de sus amores y está listo para debutar en la Jornada 2 frente a Rayados de Monterrey.

Durante su presentación, Luis Romo aclaró porque eligió volver al conjunto celeste en lugar de tomar ofertas en clubes como América o Chivas.

“El hecho de venir a Cruz Azul siempre estuvo arriba de todo, a mi representante yo le decía, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul como va, a parte fue el que habló conmigo, en copa América no hablé con nadie y prácticamente llegando me dijeron que estaba todo cerrado, que dependía de mí y la verdad que tengo temas personales por los que quería seguir en Monterrey, pero el futbol te da oportunidades y vengo a Cruz Azul, aquí me voy a sentir cómodo, a recuperar mi esencia y le voy a dar grandes cosas al club de nuevo”, puntualizó Romo.

Luis, ilusionado con su nueva etapa en Cruz Azul

Por otro lado, Luis Romo, mostró mucha ilusión y felicidad de una nueva en la Máquina y le prometió a la afición buscar otro título, como lo consiguió hace algunos años en el Clausura 2021 con la famosa novena.

“Creo que los objetivos son los mismos, los de ser campeón, las exigencias qué traes desde afuera, ya está más relajado porque se dio un campeonato, pero ahora queda mejorar lo que hiciste el torneo pasado, siempre llegas a un vestidor nuevo, te vas adaptando, eso lo iré viendo en el día a día, decirle e impulsar a los jóvenes a dar el máximo. La verdad que esta Nacho (Rivero), “Guti”, Gudiño, de los grandes que estaban y hay chavos que lo vivieron también, un grupo que esta completo, se disfruta el día a día, creo que llegamos cuatro qué vamos a aportar mucho y ellos lo están desarrollando después de probar lo que tenía Cruz Azul el objetivo es campeonar”, mencionó durante su presentación Luis Romo.

Por ahora Cruz Azul ya tiene tres puntos en el Apertura 2024 y podrá debutar a Luis Romo en la Jornada 2 cuando visite a su ex equipo, los Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte el próximo fin de semana.

