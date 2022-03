Luis Romo acepta que Rayados se liberó de presión rumbo al Clásico

Con la llegada de Vucetich al banco de Rayados, es claro el cambio anímico del plantel. A esto se refirió Luis Romo y aclaró que hay menos presión de cara al Clásico Regio de la Liga MX.

Por ahora, el conjunto regiomontano lleva tres duelos sin perder, luego de las victorias ante Mazatlán y América, además del empate ante León. Esto gracias a una actitud diferente que ha tomado el equipo, como señaló el futbolista en la conferencia de prensa este lunes.

“A veces los cambios hacen que reinicies de nuevo, te enfoques en hacer lo básico primero y hemos vuelto a las bases, a ser un equipo ordenado, tener buen manejo de partido, ha caído bien, en lo personal más confianza, más soltura, no es porque no me la diera el cuerpo técnico anterior, venía arrastrando un poquito de tensión, nos liberamos es algo importante”, comentó Romo.

Algo está roto en el futbol mexicano | El Dictado

Te puede interesar: Rayados hizo bien las cosas pero no están enrachados: Miguel Herrera

Romo espera llegar en su mejor nivel al Clásico

El ex jugador de Cruz Azul sigue en busca de recuperar su mejor versión que lo ha llevado a la Selección Mexicana . Mientras tanto, este martes los Rayados se medirán a los Bravos, en duelo pendiente de la Jornada 5.

“Te motiva siempre los buenos resultados, ya empezamos a conseguir dos muy buenos, otro más sin perder, te motiva, puede haber cansancio, sobrecarga, pero al salir a la cancha se te olvida todo y disfrutas mucho. Si logramos otra victoria ante Juárez llegaremos motivados contra Tigres, el equipo llegará muy bien para lo que se viene”, afirmó.

Así que Luis Romo junto a todo el Monterrey tienen en la mira el Clásico Regio de este fin de semana. Un encuentro que será fundamental para los dirigidos por Vucetich, en especial porque sus eternos rivales vienen en buena racha.

“Aquí se detiene toda la ciudad, aquí vienen y te dicen que es el partido más importante para las aficiones. Será lindo, no lo he vivido, me va a gustar vivirlo, empezar a disfrutar y sentir el Clásico mañana mismo después de Juárez”, añadió.

Te puede interesar: América buscaría a Ricardo La Volpe para salvar el torneo