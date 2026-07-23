El hubiera no existe y muchos aficionados se quedarán con la duda de qué hubiera pasado si Javier Aguirre no saca a Julián Quiñones en el duelo entre México e Inglaterra. Pues hasta su auxiliar técnico ya reveló cuál fue el motivo de la decisión y, en esta ocasión, fue Luis Romo quien salió a aclarar cómo era el ambiente en los vestidores.

El mediocampista de Chivas, quien tiene cierto grado de estudios, reveló que no le ve nada de malo al comentario del campeón de goleo en Arabia Saudita, luego de que circulara un video en el que menciona que "se equivocó el viejo" al sacarlo del terreno de juego, pese a que era de los mejores jugadores dentro del terreno de juego.

Luis Romo reveló qué sucedió en los vestidores para que sacaran a Julián Quiñones en el México vs Inglaterra|Chivas

"La forma en la que se expresa Quiñones es la manera en la que se creó todo dentro del vestidor, del grupo. Lo dice así porque con esa soltura nos dirigíamos a él [Javier]. Ya hablar del tema de cambio o no cambio, creo que no es prudente. Lo que sí te digo es que ese comentario lleva cero fin negativo", mencionó en conferencia de prensa el seleccionado mexicano.

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La verdad de la salida de Quiñones

Toni Amor, auxiliar técnico del "Vasco", reveló que el cambio de Julián en el encuentro de octavos de final contra Inglaterra fue meramente estratégico, ya que creían que la única manera de marcar el gol para empatar el duelo sería a través de tiro de media distancia o por juego aéreo. Por ello la entrada de Guillermo Martínez.

Sin embargo, el planteamiento de Aguirre y su cuerpo técnico no rindió fruto, ya que no se pudo marcar el gol que le daba vida al cuadro mexicano, por lo que una vez más fue eliminado en la ronda de los octavos de final.