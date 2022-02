Luis Suárez y la historia de amor que lo llevó a ser leyenda

El camino de Luis Suárez en el futbol, es conocido ya por todos. El charrúa que conquistó Anfield con goles que maravillaron. El ‘killer’ que formó parte de un sextete histórico del Barcelona, conformando un tridente con Neymar y Lionel Messi, o el atacante que llegó al Atlético de Madrid para callarle la boca a todos.

Lo que quizá muy pocos saben, es que el destino de Luis Suárez pudo haber sido otro sin una persona fundamental: Sofía Balbi, la persona que ha estado a su lado desde siempre y con la que escribió una historia de amor que hoy, lo convierte en una leyenda del futbol.

Te puede interesar: El camino que tiene que seguir Héctor Herrera con el Atlético de Madrid

Luis Suárez: “No fue un calentón, estaba triste por la forma de irme” I MARCA Sports Weekend

La infancia de Luis Suárez

La niñez de Luis Suárez, fue un tanto complicada. Desde los 11 años tuvo que trabajar para ayudar con la economía de su familia. Iba con su abuelo a cuidar coches y llevaba algunas monedas, pero desde entonces ya sabía que quería jugar futbol.

Fue a los 15 años cuando comenzó a dar los primeros pasos, jugando en las categorías juveniles del Nacional de Uruguay. Un sueño cumplido para el charrúa, pues se había declarado fan del club desde siempre.

Un joven Luis Suárez no encontró el camino y las salidas nocturnas, hacían pensar que el futbol no sería lo suyo. No anotaba goles, no rendía en el campo y por su mente pasó colgar los botínes. En ese momento, el destino cruzó en su camino a Sofía Balbi, una chica de 13 años que lo flechó, podríamos decir, a primera vista.

Sofía Balbi y Luis Suárez

“Me hizo ver que yo no era un burro, sólo que no tenía ganas de hacer las cosas. Siempre me animaba a hacer los deberes. Nosotros empezamos a salir cuando yo tenía 15 años y ella 13”, declaró en una entrevista. Así comenzó el cambio de vida de Suárez y de inmediato se notó. Sus números eran mejores y su rendimiento en el campo era al máximo, ahora sí, comenzaba a disfrutar del futbol.

Algo que podría ser considerado como un obstáculo, lo terminaron aprovechando de la mejor manera. Sofía Balbi y su familia tuvieron que mudarse a Barcelona, dejando a Luis en Uruguay. En ese momento, el ‘Pistolero’ supo que tendría que jugar en Europa para estar cerca del amor de su vida.

MARCOS BRINDICCI/REUTERS messi 3

Intentó visitarla en Barcelona, pero fue detenido por las autoridades y no supo decir a dónde iba. Ese momento cambió el camino de Luis Suárez y el resto, es historia.

Con 18 años emigró a Holanda para jugar en el Groningen, un equipo desconocido para él pero que lo mantendría más cerca de Sofía. Al llegar, le propuso vivir juntos, pues tenía el dinero para sustentar una vida con ella, quien aceptó de inmediato.

Posteriormente llegó el Ajax, luego el Liverpool, luego del Barcelona y ahora el Atlético de Madrid. Una vida entera junto a Sofía Balbi, la mujer que le cambió la vida a Luis Suárez y lo llevó a ser una leyenda.

Te puede interesar: El principal candidato del Atlético de Madrid para suplir a Diego Simeone