¡Ya se supo! Luka Romero confiesa por qué eligió a Cruz Azul sobre Chivas

Tan sólo unos días después de llegar a la Ciudad de México, el México argentino Luka Romero fue presentado como futbolista de Cruz Azul, quien confesó ante los medios de comunicación porqué eligió a la Máquina por encima del Guadalajara que también pretendía sus servicios.

“La verdad que se vio de una forma muy rápida. Sí, obviamente tenía ofertas de varios equipos, pero cuando me llamó Iván, me llamó Martín, la verdad que fue algo que tenía muy buenas vibras. Me explicaron un poco todo y sobre todo el proyecto deportivo me gustó mucho y contento de estar acá. La liga mexicana es muy buena liga. Europa también, pero bueno, yo tuve la suerte de jugar en Europa, también en grandes clubes y tuve la experiencia de estar ahí. Y bueno, vengo acá a demostrar lo que me enseñaron de los clubes que estuve y bueno, a dar la mejor versión de mí", mencionó Luka en conferencia de prensa.

Luka Romero describe su estilo de juego

Por otro lado el jugador de la Máquina mencionó cómo se describe como jugador y qué puede esperar la afición cementera de él.

“Soy un jugador que, bueno, le gusta tener la pelota, se siente cómodo así. Y bueno, donde más me gusta jugar, siempre, bueno, de media punta. En los cinco años que llevo de carrera, también jugué mucho por derecha, así que bueno, donde me ponga el míster voy a rendir al máximo. Nací acá en México y bueno, la verdad que le tengo un cariño enorme. La verdad que, bueno, es un poco complicado por la diferencia de horario que tenía allá en España, porque son siete horas, pero bueno, de vez en cuando miraba algún partido cuando me quedaba cómodo o cuando no entrenaba al otro día. Y bueno, la verdad que, como he dicho antes, la liga mexicana es una grande liga y bueno, como viste ahora, están llegando jugadores que tuvieron una trayectoria muy buena y están llegando acá porque es una liga muy competitiva”, puntualizar Luka.

Luka Romero podría debutar el próximo sábado frente al Puebla en el Olímpico Universitario donde buscarán su primera victoria del torneo.