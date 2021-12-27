Lyon y París FC son sancionados y se quedan fuera de la Copa Francia

La Federación Francesa de Futbol (FFF) adoptó la drástica decisión de excluir de la presente Copa de Francia al Lyon y el París FC (Segunda división) por los violentos altercados en las gradas del club parisino que se produjeron el pasado 17 de diciembre en el enfrentamiento entre ambos.

La Comisión de Disciplina de la FFF anunció este lunes además que el Lyon no podrá contar con hinchas propios en los desplazamientos del equipo en todas las competiciones que se disputen en Francia durante esta temporada.

El club del Ródano, uno de los principales equipos de Francia, fue también condenado a una suspensión de la Copa, aunque, por ser la primera condena, está exenta de cumplimiento y, en principio, podría participar en la siguiente edición si no reincide.

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Sanción económica

El Lyon fue asimismo multado con 52.000 euros y se le obligó a sufragar la reparación de los destrozos efectuados por sus hinchas en el estadio Charlety del París FC. Los violentos incidentes provocaron momentos de pánico y causaron dos heridos, un aficionado y un policía.

El club del sur de París, por su parte, deberá cumplir cinco encuentros a puerta cerrada y pagar una multa de 10.000 euros.

Los altercados del partido de Copa entre ambos clubes, correspondiente a los treintaidosavos del torneo, se unen a otros sucedidos recientemente en la liga de primera división, como en el Niza-Olympique de Marsella y en el Lyon-Marsella.

Las sanciones pronunciadas este lunes por las instancias deportivas pretenden ser ejemplarizantes.

Es una lástima que se sigan dando estos caso en el deporte, pues no solamente es una cuestión de un país en específico o una disciplina. Con este castigo, se espera crear conciencia y evitar en un futuro cercano que se repitan.

Con información de EFE

