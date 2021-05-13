MacIntyre, Bland y Hill lideran el British Masters

Robert MacIntyre terminó con dos birdies para disparar un 66 y unirse a Richard Bland y Calum Hill en la cima de la clasificación después del segundo día del Betfred British Masters 2021 organizado por Danny Willett.

Bland, de Inglaterra, había sacado un 69, libre de bogeys, durante la semana y se sentó en la cima de la tabla de clasificación con siete bajo par en la mayor parte del día antes de que la pareja escocesa hiciera sus movimientos por la tarde en The Belfry.

MacIntyre comenzó su ronda con cinco birdies, pero luego retrocedió cuando Hill realizó una actuación compuesta para saltar a Bland en el primer puesto.

The first time in 10 years we've had two Scotsmen in a share for the lead after 36 holes 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/EsNuFcFD2d — The European Tour (@EuropeanTour) May 13, 2021

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Sin embargo, el gran final de Robert MacIntyre con un 66 lo tuvo junto a Bland antes de que Hill hiciera el último bogey para un 70.

El francés Julien Guerrier, el sudafricano Justin Harding y el inglés Eddie Pepperell estaban entonces en seis bajo par con un tiro de ventaja sobre otro francés en Matthieu Pavon.

El número 45 del mundo, MacIntyre, es una de las estrellas en ascenso más rápido del golf, ya que ganó el premio al Novato del Año Sir Henry Cotton de 2019 y reclamó su primer título en el European Tour la temporada siguiente en el Aphrodite Hills Cyrus Showdown.

Después de terminar tercero en el Omega Dubai Desert Classic, superar al número uno del mundo Dustin Johnson en los octavos de final del WGC-Dell Technologies Match Play y terminar 12º en The Masters, tenía todos los ojos puestos en él esta semana y no ha defraudado.

"Yo estaba en un flujo libre", dijo MacIntyre sobre el comienzo de su ronda. “Golpeé un par de bolas cerca, pero el putter estaba funcionando. Para mí se sintió hermoso.

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The leaders after 36 holes 📈#BetfredBritishMasters pic.twitter.com/6jlZla03Jt — The European Tour (@EuropeanTour) May 13, 2021

“Eso podría haber sido una puntuación loca. Todavía perdí algunas oportunidades, pero esto es golf. Si puedo disparar 66-66 el fin de semana jugando así, lo tomaría”.

"Es bueno ver que el trabajo que estamos haciendo con el putt continúa funcionando. Comencé a trabajar con Graeme (Leslie) a mediados del año pasado y estaba adquiriendo malos hábitos, él simplemente me sigue inculcando: 'confía en lo que estás haciendo'. Todo lo que hemos hecho es bastante simple, él me da cosas básicas en las que trabajar y confío en él".

