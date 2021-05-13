Annika Sorenstam jugará el U.S. Senior Women’s Open

Annika Sorenstam, miembro del Salón de la Fama de la LPGA, que cumplió 50 años en octubre pasado, hará su debut en el evento programado del 29 de julio al 1 de agosto en Brooklawn Country Club en Fairfield, Connecticut.

La tres veces campeona del U.S. Women’s Open ha incursionado en las filas profesionales una vez más este año después de retirarse en 2008 para formar una familia. De hecho, jugó como celebridad en el Tournament of Champions, evento que abrió la temporada de la LPGA, luego hizo el corte en febrero cuando la gira realizó un evento en el campo de su casa en Lake Nona.

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Annika Sorenstam to make U.S. Senior Women's Open debut https://t.co/j6U24WfzjF — Golfweek (@golfweek) May 12, 2021

La golfista que cuenta con 72 títulos de la LPGA en su carrera competirá en su primer evento sancionado por la USGA desde el U.S. Women’s Open de 2008, cuando embocó para águila en su último hoyo.

"Cuando terminé esa ronda en Interlachen, no estaba segura de haber esperado competir por otro título de la USGA en el futuro, pero tener esta oportunidad ahora, en esta etapa de la vida, es increíble", dijo en un comunicado.

“Los campeonatos de la USGA se distinguen por sus sedes y campos de clase mundial, y sé que el mismo tipo de desafío que solía disfrutar en el U.S. Women’s Open me espera en el U.S. Senior Women’s Open. Espero la oportunidad de competir y hacerlo con mi familia a mi lado”.

SHE'S BACK!



3x @USWomensOpen champion @ANNIKA59 will play in her first #USSeniorWomensOpen, scheduled for July 29-Aug. 1, at Brooklawn Country Club



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Sorenstam, quien fue elegida presidenta de la Federación Internacional de Golf a fines del año pasado, ha estado viendo el U.S. Women’s Senior Open durante meses. El Major de las jugadoras seniors será en las mismas fechas que el torneo olímpico masculino en Japón, pero el evento femenino está programado para realizarse del 4 al 7 de agosto.

