Jason Day no jugará la clasificación para el U.S. Open

El ex número 1 del mundo Jason Day necesita abrirse camino hasta el top 60 en el Ranking Mundial en los próximos torneos que dispute o no estará en el field del U.S. Open el próximo mes. El australiano dijo el miércoles que no participará en el clasificatorio seccional de 36 hoyos debido a un compromiso con su patrocinador el 7 de junio.

Después de fallar el corte del Wells Fargo Championship, su sexto evento consecutivo sin un top 10, Day cayó del puesto 59 al 62 en el Ranking Mundial. Los 60 primeros después del PGA Championship que se juega la próxima semana y de The Memorial (del 3 al 6 de junio) califican automáticamente para el U.S. Open.

Te puede interesar: Annika Sorenstam jugará el U.S. Senior Women’s Open

Jason Day plans to skip the final qualifying event for the U.S. Open if he doesn't earn a spot for the major at Torrey Pines: https://t.co/hpc54mHPok pic.twitter.com/yP6Rb2RnKz — Golf Digest (@GolfDigest) May 13, 2021

Jason Day dijo que tiene un evento programado para NetJets el lunes después del Memorial y tiene la intención de participar en eso en lugar de en el clasificatorio de dos rondas.

"No voy a calificar, tengo que ganarme mi camino hacia ese lugar", señaló Day el miércoles en el AT&T Byron Nelson. “No hay nada en contra de la clasificación para un torneo. Es sólo que en mi mente, tengo que ganarlo. ... Es interesante estar en esta situación. Para ser honesto, estoy totalmente contento donde estoy ahora. Estoy aquí por una razón.

Para complicar las cosas, la esposa de Day, Ellie, está esperando al cuarto hijo de la pareja en las próximas semanas. "Estoy de guardia esperándola", mencionó.

The two-time winner at Torrey Pines has work left to do in order to qualify for the U.S. Open. — PGA TOUR (@PGATOUR) May 12, 2021

Han pasado más de tres años desde la última vez que Day ganó un torneo, pero ha tenido mucho éxito en Torrey Pines. Ha ganado allí dos veces, incluso en 2018, y tiene otros seis resultados entre los 10 primeros. Lo más importante para el australiano en este momento es redescubrir su juego con su nuevo entrenador de swing Chris Como.

Te puede interesar: Cuatro mexicanos buscarán su boleto al U.S. Open

“Los Majors son muy, muy importantes”, afirmó, “pero ahora mismo no son importantes, son más importantes cuando siento que mi juego está en condiciones de ganar. En este momento, siento que mi juego está en posición de ganar si tengo suerte.

"No sé cómo voy a jugar esta semana, pero por primera vez en mucho tiempo, me siento muy bien acerca de dónde está mi juego".

