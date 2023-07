Madre del ‘Tano’ De Nigris señala al responsable de la muerte de su hijo

Aunque han pasado más de 13 años del fallecimiento de Antonio de Nigris, su partida sigue causando mucha conmoción que hasta la madre del ‘Tano’ señaló que la muerte del ex futbolista de Rayados se pudo haber prevenido y que tuvo un responsable.

El que fuera canterano de Monterrey sufrió un paro cardiaco un 16 de noviembre de 2009 estando en Grecia cuando llevaba poco de haber firmado con el club AE Larisa en una decisión que nunca debió haber pasado.

Así lo comentó Leticia Guajardo, la mamá de ‘Toño’ de Nigris, quien en una entrevista con Multimedios revivió el trágico momento y las señales de alerta que había.

“Mi hijo tenía una enfermedad en el corazón. Desde los ocho años era campeón nacional de tenis, siempre fue un impresionante en todo y obviamente, cuando se fue en junio, se hizo un examen y ahí sacó que tenía mil triglicéridos y 800 de colesterol, a los 31 años, obviamente, es una bomba de tiempo”, relató.

La madre del ex futbolista que pasó por 12 clubes distintos en su carrera lamentó que ya se había negado el alta médica para la transferencia por el padecimiento cardiovascular que se reportó, pero repentinamente todo cambió.

“Mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice que no pasó, ‘pero no es algo de lo que se pueda morir, pero sí se debe atender porque, si no, sí se va a morir’. Voy con el cardiólogo y le manda una carta para que jugara y al mes se murió”, recordó.

De Nigris dejó un legado en el balompie azteca

El mayor de los De Nigris fue todo un trotamundos, además de los grandes recuerdos que dejó en el futbol mexicano.

Sin embargo, para su madre Leticia Guajardo su muerte se pudo haber evitado y no dudó en decir al que ella considera responsable.

“Se adelgazó impresionante y todo, pero qué crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos. El doctor Mario Benavídez, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas malas en esta vida y me enoja mucho que esto no se diga”, afirmó.

Por su parte la afición de Rayados sigue añorando al ‘Tano’ de Nigris cada vez que se puede, ya que en su breve etapa con el club logró marcar 37 goles cuando apenas era un joven prometedor.