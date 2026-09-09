La advertencia de la Fórmula 1 antes de estrenar el nuevo circuito de Madrid: “La factura va a ser cara”

La Fórmula 1 está a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de la temporada 2026. El Gran Premio de España estrenará este fin de semana el Madring, el nuevo circuito de Madrid, y Stefano Domenicali ya lanzó una advertencia a los pilotos antes de que comiencen a rodar.

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El CEO de la Fórmula 1 anticipó un trazado complicado, con los muros muy cerca y prácticamente sin margen para cometer errores, una combinación que podría convertir la clasificación y la carrera en dos de las sesiones más impredecibles del año.

“Si cometes un error, la factura va a ser cara, sin duda, si te sales de la pista”, aseguró Domenicali.

El máximo responsable de la categoría considera que precisamente ese riesgo puede convertirse en uno de los principales atractivos del nuevo circuito, pues obligará a los pilotos a encontrar rápidamente el límite en una pista desconocida.

FINALLY! IT'S RACE WEEK IN MADRID! ​🇪🇸​



We can't wait to see you all on the circuit! 😍#SpanishGP pic.twitter.com/vdzsbHlzDW — MADRING (@madring_oficial) September 7, 2026

¿Por qué el nuevo circuito de Madrid será tan complicado?

Madring combina sectores urbanos con zonas construidas específicamente para la competencia y cuenta con 22 curvas, cambios de elevación y barreras muy próximas a la pista.

Una combinación que ha provocado comparaciones con circuitos como Mónaco, Singapur y Las Vegas, donde un pequeño error puede terminar inmediatamente contra el muro.

“Cuando vas a una pista con los muros tan cerca, el piloto tiene que ir al límite”, explicó Domenicali en una entrevista.

El reto será todavía mayor porque prácticamente toda la parrilla llegará sin experiencia real en el circuito.

Carlos Sainz ya tuvo oportunidad de conducir sobre el trazado, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton realizaron un filming day con Ferrari. Para el resto de los pilotos, buena parte de la preparación se ha realizado mediante simuladores.

Los primeros entrenamientos libres serán, por lo tanto, fundamentales para descubrir hasta dónde pueden llevar los monoplazas.

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La Monumental, la curva que podría convertirse en el símbolo de Madring

Uno de los puntos que más atención ha generado antes del estreno es la curva 12, bautizada como “La Monumental”.

El sector tiene aproximadamente 550 metros de longitud y un peralte del 24 por ciento, convirtiéndose en la curva peraltada más larga del calendario de Fórmula 1.

La combinación entre velocidad, inclinación y los muros cercanos podría convertirla en uno de los lugares más espectaculares del fin de semana.

El Gran Premio de España se disputará del 11 al 13 de septiembre, con las primeras prácticas del viernes como el verdadero examen para un circuito del que todavía existen muchas incógnitas.