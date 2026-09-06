Así va la tabla de pilotos tras el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El Gran Premio de Italia 2026 dejó un nuevo golpe de Kimi Antonelli en la pelea por el Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes ganó frente a su público después de arrancar desde la posición 19 y salió de Monza con una ventaja todavía mayor al frente de la clasificación.

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Antonelli tuvo que remontar prácticamente toda la parrilla después de recibir una penalización por cambios en su unidad de potencia. Una estrategia favorecida por el Virtual Safety Car le permitió acercarse a la punta y, en las últimas vueltas, superó a su compañero George Russell para quedarse con la victoria.

El resultado llevó al italiano hasta los 267 puntos, mientras Russell se mantiene como su perseguidor más cercano con 201. La diferencia entre los dos pilotos de Mercedes aumentó así hasta 66 unidades después de 13 Grandes Premios.

¿Cómo va el Mundial de Pilotos de F1 2026?

Las posiciones después de Monza quedan así:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos

George Russell (Mercedes) – 201 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos

Lando Norris (McLaren) – 171 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 110 puntos

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 72 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 44 puntos

Antonelli fue el gran beneficiado del domingo, pero Max Verstappen también consiguió recortar terreno gracias a su tercer lugar. Norris terminó cuarto y Hamilton solamente pudo ser sexto en la carrera de casa de Ferrari.

Quien sufrió el golpe más duro fue Charles Leclerc. El monegasco abandonó después de un fuerte accidente en la segunda vuelta y se marchó de Monza sin sumar puntos.

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Antonelli comienza a escaparse

Con su victoria en Italia, Antonelli no solamente fortaleció su liderato: se convirtió en el primer italiano en ganar su Gran Premio de casa desde 1966 y alcanzó las siete victorias durante la temporada.

A falta todavía de una parte importante del calendario, Russell continúa siendo su principal amenaza. Sin embargo, los 66 puntos de diferencia comienzan a darle margen al joven italiano.

La siguiente parada será el Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring, donde Antonelli llegará nuevamente como el hombre a vencer.