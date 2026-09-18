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Capitán Price en la mira y Mads Mikkelsen como villano: ‘Modern Warfare 4' impresiona en TGS 2026

El nuevo avance de la campaña revela la persecución contra el legendario capitán, una invasión en Asia y la llegada de un actor estelar como la gran amenaza mundial

Call of Duty: Modern Warfare 4

Escrito por: Raúl Núñez

Activision presentó un impactante tráiler de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 durante la Tokyo Game Show 2026, revelando giros clave en la trama y confirmando al actor Mads Mikkelsen como el principal antagonista de la historia. El avance ofrece un vistazo a los eventos de alta tensión que redefinirán el rumbo de la franquicia.

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La narrativa toma un giro dramático tras la disolución de la Fuerza Operativa 141, cuando el Capitán Price se convierte en un fugitivo buscado por sus antiguos aliados, Ghost y Gaz, quienes tienen la orden estricta de capturarlo o eliminarlo. Para sobrevivir y detener la crisis global, Price se ve obligado a pactar una alianza con Valeria Garza, exlíder del cartel Las Almas.

En paralelo, la trama escala a un conflicto internacional masivo con la invasión a gran escala de Corea del Norte hacia Corea del Sur, desatando una operación militar conjunta con tropas estadounidenses en la península. Es en medio de este caos geopolítico donde emerge la figura del actor Mads Mikkelsen, quien interpreta a "The Archer", un temible villano que ha tomado el control de un arma de guerra capaz de desestabilizar el orden mundial.

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El título llegará oficialmente al mercado el próximo 23 de octubre. No obstante, los jugadores que realicen la preventa digital de la edición Estándar o la Bóveda podrán acceder al modo campaña con una semana de anticipación, a partir del 16 de octubre en consolas y PC.

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