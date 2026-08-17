Call of Duty: Modern Warfare 4 llevará una misión de Campaña a su Beta

Call of Duty: Modern Warfare 4 prepara una Beta con una importante novedad para la franquicia: por primera vez, los jugadores podrán probar una misión de la Campaña para un jugador antes del lanzamiento oficial del juego.

Asha Sharma, CEO de Xbox, confirmó que la Beta incluirá “Atrincherados”, una misión de la Campaña que ofrecerá un primer vistazo a la nueva propuesta narrativa de Modern Warfare 4. El contenido estará acompañado por un adelanto oficial que permite conocer algunos detalles de esta experiencia.

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La misión no será la única novedad de la Beta. Durante su segundo fin de semana, los jugadores también podrán acceder a Zodiac, el nuevo mapa de Resurgimiento que llegará a Call of Duty: Warzone. Con ello, Activision busca que la prueba reúna contenido de las principales experiencias que forman parte del ecosistema de Call of Duty.

La Beta se desarrollará durante dos fines de semana. El primer periodo comenzará el 21 de agosto para quienes hayan reservado digitalmente Modern Warfare 4 en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Posteriormente, a partir del 28 de agosto, la prueba estará disponible para todos los jugadores, incluyendo a quienes utilicen Nintendo Switch 2.

🔥🎯 ¡Una alianza inesperada en París!



Price y Valeria unen fuerzas en “Traffic”, una de las misiones de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4. 🇫🇷💥



Dos personajes que jamás imaginamos trabajando juntos ahora deberán completar una misión en las calles de París. pic.twitter.com/zMZIt8m9l0 — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 12, 2026

Además de permitir probar anticipadamente parte del contenido, las reservas digitales ofrecerán otro beneficio importante. Los jugadores que hayan reservado el título en cualquier plataforma podrán acceder a la Campaña completa desde el 16 de octubre, una semana antes de su lanzamiento mundial.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará oficialmente el 23 de octubre de 2026. Las reservas ya están disponibles en las plataformas digitales, tiendas participantes y dentro de juegos compatibles con la franquicia.

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Con la incorporación de una misión de Campaña a la Beta y la llegada de Zodiac a Warzone, Modern Warfare 4 apunta a convertir su periodo de prueba en una muestra mucho más amplia de la experiencia que ofrecerá en su lanzamiento.