Call of Duty: Modern Warfare 4 ya tiene fecha de estreno y promete cambiar la franquicia para siempre

Los fans del gaming no pueden con la emoción, pues se acaba de anunciar que Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará oficialmente el próximo 23 de octubre de 2026 y, según lo mostrado por Infinity Ward, esta nueva entrega busca mucho más que solo una nueva entrega. Su objetivo es reconstruir por completo la experiencia que uno vive dentro de Call of Duty. Para comenzar, se ha revelado que la campaña estará ambientada en una invasión militar en Corea del Sur, mientras que el multijugador apostará por un escenario más fluido con mapas más dinámicos, mezclado con un sistema de disparo mucho más realista.

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¿De qué tratará la campaña de Modern Warfare 4?

De acuerdo con la información difundida, el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 4 abandonará temporalmente el enfoque de supersoldados para regresar a la perspectiva del soldado raso. En esta ocasión, el protagonista será Park, un joven militar coreano que se enfrentará a la realidad de una guerra por primera vez. Además, tendremos el regreso de Captain Price, pero con una versión mucho más oscura conocida internamente como “Dark Price”.

¿Qué pasará con el multijugador en Warface 4?

Infinity Ward aseguró que reconstruyó las mecánicas del multijugador desde cero. El objetivo de esta nueva etapa es que el jugador nunca sienta que el juego limita sus movimientos. Por ejemplo, integrarán objetos destructibles, explosiones con impacto físico, sprint táctico más realista y nuevas animaciones que añaden más dinamismo al juego.

Mejoraron el realismo en los disparos

Algo que llamó muchísimo la atención fue la eliminación total del “bloom”. Esto cambia por completo la forma en la que se disparaba en el juego, esto es gracias al nuevo “Ballistic Authority System”, con el que las balas irán exactamente al lugar donde apunta el arma, sin dispersión aleatoria artificial. En palabras simples, estos cambios mejoran la presión, haciendo que los tiroteos sean más justos y los jugadores vivan una experiencia mucho más táctica.

¿Qué modos y mapas tendrá el juego?

El juego llegará con 12 mapas principales 6v6, con modos clásicos como Gun Game y nuevas experiencias como Inflation y Frontal Assault. El mapa más llamativo será uno llamado “Kill Block”, un escenario dinámico con más de 500 configuraciones posibles.

¿Cuándo sale Modern Warfare 4?

Si con todo lo que te dijimos te has emocionado, prepárate, porque el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 4 se estrenará el 23 de octubre de 2026. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

