Patrick Mahomes y Travis Kelce fueron víctimas de robo en Kansas City

Diversos reportes confirman que las casas de Patrick Mahomes y Travis Kelce en Kansas City fueron blanco de robos a inicios de octubre pasado, los hechos ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y hasta el momento no se ha realizado ningún arresto. Los acontecimientos se dieron en la semana que los Chiefs vencieron a los New Orleans Saints en un partido de lunes por la noche en el Arrowhead Stadium.

La oficina del sheriff del condado de Cass dio a conocer que el robo en el hogar del quarterback se dio poco después de la medianoche del 6 de octubre. No se compartieron más detalles al respecto, pues la investigación continúa en curso. Algo similar sucedió en la vivienda de Kelce al día siguiente, de acuerdo al departamento de policía de Leawood, Kansas, los responsables se llevaron $20 dólares en efectivo del hogar del ala cerrada.

“Obviamente es frustrante, es decepcionante, pero quiero decir que no puedo entrar en demasiados detalles porque la investigación aún está en curso, pero obviamente es algo que no quieres que le pase a nadie mucho menos a ti mismo”, dijo Mahomes este miércoles. No dio detalles sobre si él o su familia se encontraban en la casa al momento del robo, asegurando que después habrá mayor información al respecto.

La información que se tiene hasta el momento apunta a que en el inmueble perteneciente al mariscal de campo no se encontró evidencia de un ingreso forzado. En cuanto al hogar de Kelce se refiere, se rompió una puerta trasera para ingresar. Cabe recordar que varios familiares y amigos del ala cerrada se encontraban en la ciudad, pero al haber partido ese día, es muy probable que todos estuvieran en el estadio, incluida Taylor Swift.

Dada la relación del jugador con la cantante, hace poco se reportó que se mudó en busca de mayor privacidad.

Los Chiefs vuelven a enfrentar a los Bills este fin de semana

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes visitarán este domingo la casa de los Buffalo Bills en uno de los partidos más atractivos de la Semana 11 en la NFL. Los vigentes bicampeones del Super Bowl exhiben su invicto contra Josh Allen y compañía.

