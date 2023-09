Malagón “Si nos ayudara el arbitraje seríamos campeones cada 6 meses”

El polémico triunfo de las Águilas contra el Querétaro generó una serie de señalamientos, sin embargo el portero Luis Ángel Malagón afirmó que al América no lo ayudan los árbitros, si no serían campeones cada torneo.

Incluso el técnico Mauro Gerk de los Gallos Blancos insinuó que el arbitraje favoreció al conjunto capitalino después de que se concedió un gol de Igor Lichnovsky cuando inicialmente se había anulado por una falta. Así que el guardameta azulcrema salió este viernes a conferencia de prensa a defender las críticas que ha recibido la institución.

“Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones”, apuntó Malagón.

El guardameta mexicano explicó que es la primera vez que le toca una polémica de este tipo desde que llegó al Nido, además de reiterar que ellos como futbolistas sólo se deben concentrar en lo que pasa dentro de la cancha.

“Son cosas que no están en nuestras manos, nosotros nos dedicamos a trabajar porque es lo único que nos toca”, añadió.

Malagón y la inminente posibilidad de reemplazar al Memo Ochoa

Luis Ángel Malagón habló del hecho de ser uno de los nombres que más suenan para ser el heredero de Guillermo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana.

“Hay muchos porteros que podemos competir por ese lugar, pero al final Jaime (Lozano) es el que tiene que decidir. Yo respeto mucho a Memo, es un tipo que quiero y admiro, pero al final todo esto es así, yo voy a trabajar a todo lo que me dé para llegar a la selección”, señaló.

Aunque el arquero reiteró que actualmente se enfoca en demostrar su calidad con el América, en especial de cara a su compromiso de este domingo cuando visiten al Toluca en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2023.