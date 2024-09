Malagón confiesa que América tiene una deuda y admite que lloró

Hace unos meses, en el marco de la Leagues Cup, el América era uno de los favoritos a llevarse el título; sin embargo, no fue capaz de avanzar de los cuartos de final, en los que cayó por penaltis a manos del Colorado Rapids, de la MLS.

Aquella noche, Luis Ángel Malagón, quien ya había atajado un disparo desde los once pasos, erró el cobro definitivo. En entrevista con Azteca Deportes , narró cómo vivió dicho episodio.

“Fue un momento difícil, tenía años sin tirar un penalti, el último que había tirado fue en tercera división, tenía 16 años, ya hace 11 años. Pasaron muchos años. Fue muy difícil por haberlo fallado, uno se prepara, no es un robot, pero se prepara para, más en este equipo, mantener cierto estándar de resultados y, en ese momento, fue muy difícil”, inició.

Te puede interesar: Henry Martín: “América es importante en muchas partes del mundo”

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Malagón contó como superó su mal momento



El guardameta de las águilas se caracteriza por la cercanía con su familia y relató que fue una persona en específico la que le ayudó a superar la frustración que le generó aquel tiro desviado.

“Fueron semanas donde no podía desechar el momento; en lo personal, me costó mucho, pero siempre he dicho que mi madre es mi vida, mi todo y siempre tiene las palabras sensatas. Le marqué y no te voy a negar, lloré, lo viví, lo saqué hasta que me dijo: ‘hasta hoy, ya después de esto ya no puedes seguir con eso’”, contó.

La deuda del portero del América con la afición

Malagón cree que, independientemente del éxito reciente para la institución que representa, existe una deuda hacia los seguidores azulcrema.

“Dicen por ahí que se aprende más de lo malo que de lo bueno y yo sé que todo pasa por algo; sé que, tal vez, en el tema de títulos internacionales, les hemos quedado a deber, pero sé que va a haber una vuelta, la vamos a disfrutar y vamos a estar otra vez ahí. Todo cae por su propio peso, y siempre hay una oportunidad de revancha”, sentenció.

Esa oportunidad está aquí. Durante la tarde de hoy, el América enfrentará al Columbus Crew, de los Estados Unidos, por la Campeones Cup.

Te puede interesar: ¿Por qué se juega hoy el Campeones Cup entre América vs Columbus Crew?