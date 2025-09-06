Doblete histórico: Cristiano Ronaldo se acerca al récord que parecía intocable

El astro luso Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su leyenda sigue creciendo. En el duelo entre Portugal y Armenia, correspondiente a las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 , el astro lusitano anotó un doblete que no solo selló la victoria de su selección, sino que lo dejó a un paso de otro récord histórico.

Posible alineación México vs Japón | ¿Chucky Lozano titular? El dilema de Javier Aguirre | Precopeo

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en eliminatorias mundialistas?

Con sus dos goles en el Estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, Cristiano llegó a 38 anotaciones en eliminatorias mundialistas, quedando a solo uno del récord absoluto que ostenta el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien marcó 39 goles en partidos clasificatorios con su selección.

TE PUEDE INTERESAR:

El primer tanto llegó al minuto 27, tras una jugada colectiva que culminó con un disparo cruzado imposible para el arquero armenio. El segundo, al 64’, fue una obra de arte: control orientado, recorte en el área y definición al ángulo. Dos goles que no solo reflejan su vigencia, sino su hambre por seguir haciendo historia.

Con estos tantos, Cristiano Ronaldo alcanza los 140 goles con la Selección de Portugal, cifra que lo consolida como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones nacionales. Su debut con el combinado luso fue en 2003, y desde entonces ha marcado en Eurocopas, Mundiales, Nations League y amistosos, dejando huella en cada torneo.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

En cuanto a su carrera total, sumando clubes y selección, el delantero portugués acumula 942 goles, distribuidos entre:

Sporting de Lisboa : 5 goles

: 5 goles Manchester United : 145 goles (en dos etapas)

: 145 goles (en dos etapas) Real Madrid : 450 goles

: 450 goles Juventus : 101 goles

: 101 goles Al-Nassr : 101 goles (hasta la fecha)

: 101 goles (hasta la fecha) Selección de Portugal: 140 goles

A sus 40 años, Cristiano no solo sigue siendo titular indiscutible, sino que mantiene un nivel competitivo que lo coloca como uno de los referentes rumbo al Mundial 2026 . El próximo partido ante Hungría podría ser el escenario perfecto para que iguale —o supere— el récord de Ruiz y añada otro capítulo dorado a su inagotable legado.

