¿Exceso de confianza? Jugador de América quiere ganarlo todo

Volvió la acción de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA y el América regresó a las andadas, venciendo 2-1 en el Estadio Azteca al Atlético de San Luis en la Jornada 13 del Clausura 2024. Como ya es costumbre, Luis Ángel Malagón, el arquero estelar de los azulcremas, volvió a lucir en su mejor versión, salvando al equipo en repetidas ocasiones para hacerse con los tres puntos. Al finalizar el encuentro habló sobre la posibilidad de obtener dos campeonatos en los próximos meses.

En cuestión de días los muchachos de André Jardine harán en viaje a los Estados Unidos para enfrentar al New England Revolution en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, torneo que otorga boleto al Mundial de Clubes 2025. Debido a un error de cálculo por parte de sus contrincante, quienes tendrán un evento el mismo día en que debían recibir la vuelta, la llave se definirá en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que promete ser un partidazo.

Resumen: Mazatlán 2-0 Xolos | Jornada 13, Clausura 2024

Te puede interesar: Edson Álvarez es desplazado por el West Ham ante Newcastle

Ante el buen momento que vive tras los tres palos americanistas, el que antes fuera guardameta del Necaxa se confesó feliz y reconoció que el éxito de la actualidad se debe a muchas personas. También habló sobre la posibilidad de hacerse con la titularidad en la Selección Mexicana de Jaime Lozano de cara a la Copa América.

“Al final del día, es trabajo. Mi entrenador de porteros, todos, somos una familia, es algo muy sano. No hay malas vibras y tal vez me toque estar, pero todo el entorno me permite hacer las cosas bien. Sigo en ascenso y estamos ahí", dijo el cancerbero del equipo menos goleado en el actual torneo; América apenas ha recibido siete goles en 13 cotejos.

Por si fuera poco, el portero mexicano tiene un objetivo claro: levantar dos títulos con los de Coapa en la presente temporada. Además del bicampeonato en la Liga BBVA MX, quiere salir por la puerta grande en el plano internacional.

“El equipo tiene la ilusión y el deseo de querer trascender, de hacer historia, comentaba en la comida con Diego Valdés, Henry Martín, Richard Sánchez y Jonathan Dos Santos lo que sería ganar dos títulos, sería algo lindísimo.

América necesita de Chivas para ser líder

En caso de que las Chivas triunfen sobre los Rayados, el América podría convertirse en el nuevo líder del Clausura 2024 con 28 puntos.

Te puede interesar: Buenas noticias recibe Real Madrid en su sector defensivo