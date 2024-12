Malagón rechazó estar a la altura de los porteros más grandes de México

Luis Ángel Malagón se convirtió en el tercer portero (durante la era de las liguillas) en ser titular durante tres torneos consecutivos en los que su equipo se consagra campeón. ¿Los otros dos? Miguel Marín y Héctor Miguel Zelada. Concluida la final contra el Monterrey, cuando se le planteó dicho dato, el guardameta del América descartó colocarse, por ahora, en el mismo escalón que los dos argentinos referidos.

“No me gusta (compararme con ellos). Tal vez, el día que me retire, lo voy a ver. Hoy quiero seguir trabajando nada más. Dicen dos grandes arqueros. Es el mejor portero que ha tenido Cruz Azul, no tuve el gusto de conocerlo, pero el profe (Enrique) Meza, que fue mi entrenador, me contó mucho de él, que le ayudó mucho. El señor Zelada, he tenido el gusto de tratar con él y (es una) chulada, pero no (estoy a la par). El día que me retire, sacarán sus estadísticas”, le dijo a Azteca Deportes.

Te puede interesar: Las selecciones que considerarían a André Jardine como nuevo DT

Entrevista con Andre Jardine: América campeón Apertura 2024

Luis Malagón sueña con jugar el Mundial con México



Al arquero michoacano, se le preguntó sobre el pendiente que tiene en su carrera: disputar una Copa del Mundo, y él no ocultó el anhelo.

“Dios quiera, (jugar un Mundial) sería algo único, me lo he propuesto y lo he visualizado mucho tiempo. Le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad, que me proteja de cosas que pueden pasar, porque uno nunca sabe qué se puede meter en el camino. La cancha te quita, te pone y el trabajo, la humildad, el deseo y las ganas de ir por más”, explicó.

Te puede interesar: América pondría transferible a una de sus estrellas

Para reconocer la labor de sus compañeros en el conjunto de Coapa, Malagón enalteció lo que otros clubes han hecho y contó cómo transitaron del desprecio del entorno a levantar la ‘16’ con la camiseta azulcrema.

“Critican la Liga y cada equipo tiene un jugador diferente. Nos veían mal, porque entramos al Play In, porque teníamos lesionados, pero ese ADN, traíamos la espinita de que Cruz Azul y Toluca nos metieron cuatro y dijimos: ‘tenemos que darle la vuelta, no nos podemos quedar con eso’, lo bonito es que siempre tienes una revancha y depende de ti cambiar la historia”, sentenció.