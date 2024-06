Malagón rompe el silencio tras dejar a la Selección Mexicana; manda indirecta a periodista

La Selección Mexicana sufrió un duro golpe antes de enfrentar en partido amistoso a su similar de Brasil debido a que perdieron a su guardameta Luis Ángel Malagón por lesión, quien se esperaba que fuera el portero titular para el combinado azteca durante la Copa América.

Todo indicaba que sería el momento más importante para el portero de las Águilas del América en su carrera con la Selección Mexicana, debido a que la ausencia de Guillermo Ochoa era un mensaje que el michoacano contaba con plena confianza de Jaime Lozano.

“Estas cosas pasan por algo, lastimosamente se han dicho 1000 cosas, hay alguien cercano de ustedes de los medios que la verdad que pena, porque siempre he sido un tipo muy profesional, que se ha mantenido con bajo perfil”, comentó el portero mexicano en el AICM tras regresar de Estados Unidos.

Luis Ángel Malagón atacado en redes sociales

A partir de que se dio a conocer que Luis Ángel Malagón abandonaría la concentración de la Selección Mexicana por la lesión que sufrió previo a medirse a los Brasileños ha sido objeto de críticas y en la redes sociales algunos lo calificaron de “abandonar el barco” tras la derrota que había sufrido México de 4-0 en contra de su similar de Uruguay en la ciudad de Denver Colorado.

¿Qué tan grave es la lesión de Luis Ángel Malagón?

“Ellos saben, no quiero entrar en polémica, ustedes van a ver que estoy rotísimo, como 15 cm pero bueno, la verdad si me duele, pero sé que al equipo le va a ir bien, están en una etapa de proceso nuevo, el equipo tiene mucha hambre de trascender, Tienen un gran técnico, grandes jugadores. No sé exactamente (el lugar de su lesión), pero me tronó todo, creo que son más de 15 cm, entre glúteo y la parte de acá atrás”, añadió Malagón en su regreso a la capital mexicana.

