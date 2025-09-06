¡Malagón salva a la selección mexicana! Atajada espectacular para salvar a México Vs Japón

La Selección Mexicana y la Selección Japonesa ya están en el estadio para el esperado amistoso internacional. En esta ocasión, Luis Ángel Malagón sacó una pelota que pintaba para abrir el marcador en favor de los asiáticos. La atajada mantuvo el empate en el México vs Japón.

