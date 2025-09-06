deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
¡Malagón salva a la selección mexicana! Atajada espectacular para salvar a México Vs Japón

La Selección Mexicana y la Selección Japonesa ya están en el estadio para el esperado amistoso internacional. Malagón hace una atajada para salvar a los de Javier Aguirre

La Selección Mexicana y la Selección Japonesa ya están en el estadio para el esperado amistoso internacional. En esta ocasión, Luis Ángel Malagón sacó una pelota que pintaba para abrir el marcador en favor de los asiáticos. La atajada mantuvo el empate en el México vs Japón.

Te puede interesar: México 0-0 Japón: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY sábado 6 de septiembre de 2025, partido amistoso de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026; resultado online

Selección Mexicana
