La maldición que persigue a este equipo cada vez que llega a playoffs de la NFL

Nos adentramos en la última fase de la temporada de la NFL 2025 y los Playoffs ya fueron decididos tras la Semana 18 que finalizó este pasado domingo 4 de enero. Hay mucha expectativa de cara a la carrera por el Super Bowl y uno de los equipos clasificados a la siguiente fase buscará terminar una maldición que lleva arrastrando hace años y se trata de los Green Bay Packers.

La maldición que persigue a los Green Bay Packers

Durante las últimas temporadas de la NFL, los Packers se acostumbraron a clasificar a los Playoffs, pero la realidad es que pocas veces avanzaron más allá de dicha instancia. Si tenemos en cuenta las últimas cinco temporadas del futbol americano , los de Wisconsin consiguieron avanzar a la fase final en cuatro oportunidades, pero no lograron clasificar más allá de la Ronda Divisional.

Los Packers arrastran una maldición dentro de los playoffs|Crédito: @packers / X

En 2021 tuvieron un gran desempeño de la mano de Aaron Rodgers y consiguieron un bye en la primera ronda por haber clasificado como primeros en la NFC. Sin embargo, los Packers cayeron ante San Francisco 49ers 13–10 en la Ronda Divisional.

El año 2022 fue para el olvido, pues tuvieron un récord de 8–9 durante la temporada regular, resultado que los dejó fuera de la clasificación al Playoff de la NFL. Fue su primera temporada bajo .500 en años y no alcanzaron zona de comodines.

Para la temporada 2023, los Packers obtuvieron un récord 9–8 durante la temporada regular, clasificando a los Playoffs de forma épica. Como si fuese poco, lograron ganar en la Ronda de Comodines 48–32 frente a Dallas Cowboys, un hecho histórico al clasificar como séptimos sembrados. No obstante, cayeron ante 49ers en la Ronda Divisional.

Para el año 2024, los Packers cerraron una buena fase regular con un récord 11–6, asegurando su clasificación al Playoff de la NFL. Pero una vez más, los Cheeseheads no lograron pasar de la Ronda de Comodines, siendo derrotados por Philadelphia Eagles 22–10.

Los Packers no suelen tener un buen desempeño en el Playoff de la NFL|Crédito: @packers / X

Expectativa por la temporada 2025 de los Packers

Durante este 2025, los Packers alcanzaron su tercera postemporada consecutiva al clasificar al Playoff con un récord 9–7–1 durante la etapa regular. Clasificaron como seed #7 en la NFC y ahora enfrentarán a Chicago Bears en el clásico durante la Ronda de Comodines. El sábado 10 de enero se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la Ronda Divisional.