logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

OFICIAL: ya salieron los encuentros de la NFL para la temporada 2026, ¿contra quién jugará cada equipo?

La Semana 18 llegó a su final y ya se dieron a conocer los rivales que tendrá cada equipo en la próxima campaña de la NFL

Los partidos de la temporada 2026 de la NFL
Los partidos de la temporada 2026 de la NFL
Notas,
Ritual NFL

Escrito por:  Rodrigo Acuña

La temporada regular de la NFL 2025 llegó a su final el pasado domingo y ya fueron definidos los equipos que participarán de los Playoffs rumbo al Super Bowl 2026. Si bien es cierto que la postemporada continúa, muchos ya están pensando en la próxima campaña, sobre todo aquellos equipos que no lograron avanzar a la etapa final, y ya fueron anunciados los duelos que tendrá cada equipo durante la temporada 2026.

A continuación te dejaremos los rivales, tanto de local como de visitante, que cada equipo de la NFL deberá enfrentar durante la etapa regular de la campaña 2026. La misma está estipulada para que comience en el mes de septiembre, aunque las fechas exactas y los horarios serán anunciados en primavera.

NFL partidos
|Crédito: @NFL / X

El fixture de cada equipo de la NFL para la campaña 2026

NFC ESTE

Dallas Cowboys

  • Local: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens
  • Visitante: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers

New York Giants

  • Local: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints
  • Visitante: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions

Philadelphia Eagles

  • Local: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers
  • Visitante: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears

Washington Commanders

  • Local: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons
  • Visitante: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings

TE PUEDE INTERESAR:

NFC NORTE

Chicago Bears

  • Local: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles
  • Visitante: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks

Detroit Lions

  • Local: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants
  • Visitante: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals

Green Bay Packers

  • Local: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys
  • Visitante: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams

Minnesota Vikings

  • Local: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders
  • Visitante: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers
Chicago Bears
Chicago Bears|Crédito: @ChicagoBears / X

NFC SUR

Atlanta Falcons

  • Local: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers
  • Visitante: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders

Carolina Panthers

  • Local: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks
  • Visitante: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles

New Orleans Saints

  • Local: Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals
  • Visitante: Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants

Tampa Bay Buccaneers

  • Local: Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams
  • Visitante: Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons|Crédito: @AtlantaFalcons / X

NFC OESTE

Arizona Cardinals

  • Local: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions
  • Visitante: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints

Los Angeles Rams

  • Local: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers
  • Visitante: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers

San Francisco 49ers

  • Local: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings
  • Visitante: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons

Seattle Seahawks

  • Local: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears
  • Visitante: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks|Crédito: @Seahawks / X

AFC ESTE

Buffalo Bills

  • Local: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens
  • Visitante: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams

Miami Dolphins

  • Local: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals
  • Visitante: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers

New England Patriots

  • Local: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers
  • Visitante: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks

New York Jets

  • Local: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns
  • Visitante: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals
New England Patriots
New England Patriots|Crédito: @Patriots / X

AFC NORTE

Baltimore Ravens

  • Local: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers
  • Visitante: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys

Cincinnati Bengals

  • Local: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs
  • Visitante: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders

Cleveland Browns

  • Local: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders
  • Visitante: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants

Pittsburgh Steelers

  • Local: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos
  • Visitante: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers|Crédito: @steelers / X

AFC SUR

Houston Texans

  • Local: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills
  • Visitante: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers

Indianapolis Colts

  • Local: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins
  • Visitante: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings

Jacksonville Jaguars

  • Local: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots
  • Visitante: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears

Tennessee Titans

  • Local: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets
  • Visitante: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions
Houston Texans
Houston Texans|Crédito: @HoustonTexans / X

AFC OESTE

Denver Broncos

  • Local: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars
  • Visitante: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers

Kansas City Chiefs

  • Local: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts
  • Visitante: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons

Las Vegas Raiders

  • Local: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans
  • Visitante: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints

Los Angeles Chargers

  • Local: Broncos, Chiefs, Raiders, Arizona, Patriots, Jets, 49ers, Texans
  • Visitante: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers.
Tags relacionados
New England Patriots (Pertenece a NFL) Pittsburgh Steelers
Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
Miami Dolphins Dallas Cowboys San Francisco 49ers (Pertenece a NFL)

Te Recomendamos