OFICIAL: ya salieron los encuentros de la NFL para la temporada 2026, ¿contra quién jugará cada equipo?
La Semana 18 llegó a su final y ya se dieron a conocer los rivales que tendrá cada equipo en la próxima campaña de la NFL
La temporada regular de la NFL 2025 llegó a su final el pasado domingo y ya fueron definidos los equipos que participarán de los Playoffs rumbo al Super Bowl 2026. Si bien es cierto que la postemporada continúa, muchos ya están pensando en la próxima campaña, sobre todo aquellos equipos que no lograron avanzar a la etapa final, y ya fueron anunciados los duelos que tendrá cada equipo durante la temporada 2026.
A continuación te dejaremos los rivales, tanto de local como de visitante, que cada equipo de la NFL deberá enfrentar durante la etapa regular de la campaña 2026. La misma está estipulada para que comience en el mes de septiembre, aunque las fechas exactas y los horarios serán anunciados en primavera.
El fixture de cada equipo de la NFL para la campaña 2026
NFC ESTE
Dallas Cowboys
- Local: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens
- Visitante: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers
New York Giants
- Local: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints
- Visitante: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions
Philadelphia Eagles
- Local: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers
- Visitante: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears
Washington Commanders
- Local: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons
- Visitante: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings
NFC NORTE
Chicago Bears
- Local: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles
- Visitante: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks
Detroit Lions
- Local: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants
- Visitante: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals
Green Bay Packers
- Local: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys
- Visitante: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams
Minnesota Vikings
- Local: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders
- Visitante: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers
NFC SUR
Atlanta Falcons
- Local: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers
- Visitante: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders
Carolina Panthers
- Local: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks
- Visitante: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles
New Orleans Saints
- Local: Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals
- Visitante: Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants
Tampa Bay Buccaneers
- Local: Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams
- Visitante: Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys
NFC OESTE
Arizona Cardinals
- Local: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions
- Visitante: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints
Los Angeles Rams
- Local: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers
- Visitante: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers
San Francisco 49ers
- Local: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings
- Visitante: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons
Seattle Seahawks
- Local: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears
- Visitante: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers
AFC ESTE
Buffalo Bills
- Local: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens
- Visitante: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams
Miami Dolphins
- Local: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals
- Visitante: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers
New England Patriots
- Local: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers
- Visitante: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks
New York Jets
- Local: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns
- Visitante: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals
AFC NORTE
Baltimore Ravens
- Local: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers
- Visitante: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys
Cincinnati Bengals
- Local: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs
- Visitante: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders
Cleveland Browns
- Local: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders
- Visitante: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants
Pittsburgh Steelers
- Local: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos
- Visitante: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles
AFC SUR
Houston Texans
- Local: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills
- Visitante: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers
Indianapolis Colts
- Local: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins
- Visitante: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings
Jacksonville Jaguars
- Local: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots
- Visitante: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears
Tennessee Titans
- Local: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets
- Visitante: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions
AFC OESTE
Denver Broncos
- Local: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars
- Visitante: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers
Kansas City Chiefs
- Local: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts
- Visitante: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons
Las Vegas Raiders
- Local: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans
- Visitante: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints
Los Angeles Chargers
- Local: Broncos, Chiefs, Raiders, Arizona, Patriots, Jets, 49ers, Texans
- Visitante: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers.