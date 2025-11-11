deportes
Nota

La maldición que arrastró a Jaime Lozano después del Mundial de Qatar 2022

Los directivos de los Tuzos despidieron a Jaime Lozano y están en busca de su reemplazo pero hay alguien al que ignoran

Diego Gonzalez
Selección Azteca
Pachuca sufrió un duro castigo de cara al Play-In y pocas horas después confirmó el despido de Jaime Lozano como entrenador del primer equipo profesional varonil de los Tuzos. Pero más allá de los resultados obtenidos, se podría decir que Jimmy es una víctima más de la maldición que se viene arrastrando desde la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

La institución hidalguense, que tendría un DT que encajaría perfecto pero la directiva lo ignora , tuvo como entrenador de su plantilla a Jimmy Lozano pero este fue otra de las víctimas de la maldición del Mundial de Qatar 2022, que dice que todos los técnicos que comandaron a la Selección Nacional de México desde ese momento, han fracasado.

Jaime Lozano
MEXSPORT
JAIME LOZANO

Prueba de esta teoría son los pésimos momentos que han vivido Gerardo Tata Martino, Diego Cocca y ahora Jimmy Lozano, pues ninguno de los 3 consiguió triunfar tras haber pasado por la Selección Mexicana.

De hecho, a este último lo despidieron del Pachuca a días de jugar el Play-In ante Pumas UNAM, dejando en claro que no confiaban en él para semejante objetivo. Una jugada arriesgada pero con coraje para los de Hidalgo.

El detalle de la maldición de Qatar 2022 para México

  • Gerardo Martino: dirigió el Mundial 2022 con la Selección Mexicana y luego apenas pudo conseguir la Leagues Cup 2023 con el Inter Miami. No obstante, luego fue despedido.
  • Diego Cocca: dirigió apenas 7 partidos a la Selección Nacional de México y perdió la Concacaf Nations League en semifinales. Luego le fue mal en Tigres y Real Valladolid.
  • Jaime Lozano: ganó la Copa Oro de la Concacaf con México pero luego le fue mal y más tarde tampoco triunfó en Pachuca. 
G. Martino
G. Martino

Los números de Jaime Lozano en Pachuca

  • Partidos dirigidos: 24
  • Encuentros ganados: 8
  • Juegos empatados: 5
  • Duelos perdidos: 11
  • Porcentaje de puntos obtenidos: 40,27%
  • Canteranos debutantes: 0 (el primer entrenador desde 2009 que no le da lugar a la cantera)

¿Quién suena como reemplazo de Jimmy Lozano en Pachuca?

Distintos reportes colocan a Esteban Solari como el apuntado por Pachuca como reemplazo de Jaime Lozano. El entrenador argentino jugó en Pumas UNAM, siguiente rival de los Tuzos en el Play-In de este Torneo Apertura 2025.

Pachuca
Diego Gonzalez

