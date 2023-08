El jugador que pretende el Manchester City tras la lesión de Kevin de Bruyne

El Manchester City perdió a uno de sus mejores hombres en la primera jornada de la Premier League. El atacante Kevin de Bruyne sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo dejará fuera de las canchas por cuatro meses, aproximadamente. Todo apunta a que no se salvará de ingresar al quirófano y su club ya busca las posibilidades que existen de traer a otro elemento que reduzca el golpe que significa esta baja.

Para ello, según medios europeos, los ‘Citizens’ han puesto manos a la obra en la llegada del mediocampista ofensivo del Leipzig, Dani Olmo.

No es la primera vez que el ibérico está en el radar de actual campeón de Europa, pues es muy del agrado de Pep Guardiola. Sin embargo, no será tarea sencilla integrar al español a la plantilla, pues apenas hace dos meses renovó con el conjunto alemán, y no hay ningún tipo de plan que vislumbre la posibilidad de permitir su salida.

En caso de que el Leipzig se convenza de negociar por el jugador, al cual considera una pieza esencial de su proyecto, el precio sería muy alto y faltaría ver si el City está dispuesto a desembolsar una suma importante de dinero por él.

