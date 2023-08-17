Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

El jugador que pretende el Manchester City tras la lesión de Kevin de Bruyne

La lesión en los isquiotibiales de Kevin de Bruyne, obliga al Manchester City de Pep Guardiola a acudir de emergencia al mercado de transferencias

Pep Guardiola, técnico del Manchester City
|REUTERS

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El Manchester City perdió a uno de sus mejores hombres en la primera jornada de la Premier League. El atacante Kevin de Bruyne sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo dejará fuera de las canchas por cuatro meses, aproximadamente. Todo apunta a que no se salvará de ingresar al quirófano y su club ya busca las posibilidades que existen de traer a otro elemento que reduzca el golpe que significa esta baja.

Para ello, según medios europeos, los 'Citizens' han puesto manos a la obra en la llegada del mediocampista ofensivo del Leipzig, Dani Olmo.

Te puede interesar: El mensaje de Neymar tras fichar con el Al-Hilal

No es la primera vez que el ibérico está en el radar de actual campeón de Europa, pues es muy del agrado de Pep Guardiola. Sin embargo, no será tarea sencilla integrar al español a la plantilla, pues apenas hace dos meses renovó con el conjunto alemán, y no hay ningún tipo de plan que vislumbre la posibilidad de permitir su salida.

En caso de que el Leipzig se convenza de negociar por el jugador, al cual considera una pieza esencial de su proyecto, el precio sería muy alto y faltaría ver si el City está dispuesto a desembolsar una suma importante de dinero por él.

Te puede interesar: Fernando Ortiz y su maldición en instancias definitorias

Tags relacionados
Manchester City (Pertenece a Premier League)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP