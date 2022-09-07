Video: Así fue el despido de Thomas Tuchel del Chelsea

Este miércoles 7 de septiembre, el Chelsea anunció el despido ed su director técnico, el alemán Thomas Tuchel, tras caer por 1-0 ante el Dinamo Zagreb en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Champions League.

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Resultados de Thomas Tuchel

Los Blues han perdido dos de sus seis primeros encuentros en la presente temporada de la Premier League y cabe destacar que fue el equipo europeo que más gastó en el mercado de fichajes de verano, con una inversión aproximada de casi 300 millones de dólares, gracias a la llegada de. losnuevos dueños.

Sin embargo, después de un año y medio de dirigir al equipo londinense, el exdirector técnico del PSG y Borussia Dortmund fue hecho a un lado, a pesar de que en su primera temporada consiguió la tan anhelada Champions League, tras vencer al Manchester City hace dos años