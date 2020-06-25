¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
Los ‘Reds’ son campeones de la Premier League luego de la derrota del Manchester City ante el Chelsea.
¡El Liverpool se convirtió en el campeón de la Premier League temporada 19/20 luego de la derrota del Manchester City frente al Chelsea!
Con este video, los ‘Reds’ "celebraron” a través de redes sociales.
A continuación, te dejamos la traducción:
Este club significa todo para la gente. Es por esto que es nuestro trabajo mostrar lo que representa para nosotros también.Todo se trata de emoción, intensidad, cómo los fans lo viven. ¿Dónde escuchaste un mejor mensaje que ‘Nunca Caminarás Solo (You’ll Never Walk Alone)? Es la canción más hermosa del mundo. Todos lo sienten, todos lo aman. Todos entienden el mensaje. En tus momentos más obscuros, no estás solo. Amo eso. Somos Liverpool, eso significa que tenemos que entretener a la gente. Tenemos que mostrar todo el deseo, todo el amor por el juego. Pronto estaremos todos juntos. Habrá un momento para nosotros. Por ahora, dile al mundo: “Somos el Liverpool, campeones de Inglaterra”.